Aliments très courants qui pourraient bientôt devenir des produits de luxe en raison du changement climatique | La technologie

Le changement climatique affecte directement l’agriculture, l’élevage et la pêche, ses conséquences se feront donc également sentir dans les supermarchés. Il est possible que ces aliments courants que l’on trouve aujourd’hui sans problème deviennent des articles de luxe.

Que le changement climatique affectera la production alimentaire n’est pas quelque chose qui ne nous surprend pas. Selon l’étude MedECC (Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change) réalisée par une équipe internationale de scientifiques, la faim sera l’un des principaux problèmes dont souffrira l’humanité en raison du réchauffement climatique. Les modifications du climat mettront en danger les moyens de subsistance de millions de personnes, et le compte de la mer Méditerranée sera l’une des zones les plus touchées au monde.

Les prévisions de l’étude MedECC sont très claires: l’agriculture et la pêche, deux de nos principales sources de nourriture, diminueront drastiquement leur production. Ceci, à son tour, signifiera la pénurie de nombreux produits qu’aujourd’hui on peut trouver dans le supermarché sans aucun problème.

Certains plats ne peuvent pas être consommés tous les jours et, dans certains cas, ne sont disponibles que pour quelques-uns. Ce sont les aliments les plus chers au monde.

Voici une liste de quelques Aliments courants qui pourraient devenir des articles de luxe en raison du changement climatique:

Chocolat. La production de cacao nécessite des précipitations et une humidité abondantes, et le changement climatique va réduire considérablement les précipitations. Cela affectera directement le chocolat, qui pourrait devenir un produit à la portée de quelques-uns. Thé. Les experts affirment que le secteur du thé sera durement touché par le réchauffement climatique. L’industrie devra faire face à des problèmes tels que les insectes ravageurs et les feuilles de qualité inférieure. Mon chéri. Le changement climatique menace la survie des abeilles, car des niveaux croissants de CO2 réduisent la teneur en protéines du pollen, leur principale source de nourriture. Sans une alimentation suffisante, les abeilles sont vouées à l’extinction. Riz. La production de riz peut être réduite de 20 à 40% en raison du changement climatique, mais ce n’est pas le seul problème. Selon cette étude, il peut également devenir moins nutritif en raison de la forte concentration de CO2. Fruit. Les arbres fruitiers seront parmi les grands touchés par le réchauffement climatique. La production de pommes, de cerises ou de pêches sera réduite, et en plus la qualité des fruits en souffrira également.

Le changement climatique va gravement affecter la Méditerranée. Selon une étude, dans 100 ans, le niveau de la mer s’élèvera d’un mètre et la température sera de 5 degrés plus élevée.

Café. Aujourd’hui, le réchauffement climatique a déjà affecté les plantations de café, mais il le fera davantage dans les années à venir. Les scientifiques affirment qu’environ 50% de la superficie mondiale adaptée à la production de café risque d’être réduite d’ici 2050, ce qui affectera à la fois la disponibilité et la qualité du produit. Du blé. Selon une étude de la Kansas State University, nous risquons de perdre au moins un quart de la production mondiale de blé. Pour chaque degré d’augmentation de la température, la production est réduite de 6%. Cacahuètes. La plante d’arachide est très délicate et a besoin de beaucoup d’eau de pluie, donc la production de cette nourriture sera considérablement réduite. Bière. Les sécheresses peuvent entraîner une perte de 3 à 17% de la production d’orge et de houblon, affectant la production de bière, qui pourrait devenir un produit de luxe.