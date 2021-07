Alina Cho lance une newsletter sur Facebook Bulletin – WWD

Alina Cho, une journaliste lauréate d’un Emmy Award, a lancé une newsletter sur Facebook Bulletin intitulée “Cho & Tell”.

Cho, un contributeur de CBS Sunday Morning qui est également l’hôte de The Atelier avec Alina Cho au Metropolitan Museum of Art, interviewera des créateurs de mode et d’autres personnalités sur la mode, la nourriture, les affaires, l’art et la culture.

“Ils [Facebook] m’a tendu la main à l’improviste. Ils connaissaient mon travail et étaient particulièrement intéressés par mes liens avec la mode », a déclaré Cho. Elle a déclaré que pendant la pandémie, elle avait également découvert une nouvelle passion pour la nourriture. « J’ai sorti mon livre de cuisine poussiéreux et je suis allé sur YouTube. J’ai appris moi-même. Je pouvais à peine faire bouillir un œuf avant COVID-19 », a-t-elle déclaré.

Son ami John Demsey, président du groupe Estée Lauder, a proposé le nom de la rubrique, et un autre ami, Trey Laird, fondateur et directeur de la création de Laird + Partners, a conçu le logo. La chronique sera publiée les mardis et jeudis, et Cho a déclaré qu’elle écrirait probablement 10 colonnes par mois (qui comprendront quelques extras).

Tout au long de sa carrière à la télévision, Cho a déclaré qu’elle avait toujours eu un intérêt pour les personnages fascinants. « J’ai eu la chance au cours des 24 dernières années de vivre à New York de développer un réseau de personnes. Certains d’entre eux sont célèbres et certains d’entre eux sont des noms familiers, et une grande majorité d’entre eux sont tout simplement brillants dans leur domaine de prédilection », a-t-elle déclaré. “J’ai eu ce genre d’épiphanie – et si je plongeais profondément dans mon Rolodex et rattrapais certaines de ces personnes… Je pense que les gens seraient intéressés de savoir ce qui les motive et comment ont-ils connu un tel succès”, a-t-elle déclaré. ajoutée.

La première pièce de Cho parle de Vera Wang, où ils discutent des récentes attaques contre les Américains d’origine asiatique, de la façon dont le créateur de 72 ans parvient à paraître si jeune («Je pense que tout est dû à la façon dont je style [myself]”, et comment Wang a passé son temps pendant la pandémie (presque trois mois à Miami). Les conversations à venir seront avec Donna Karan; sa fille Gabby De La Felice ; Eric Ripert, le chef et copropriétaire du Bernadin ; Jean-Georges Vongerichten, le chef et restaurateur, et William Rudin, directeur général et co-président de Rudin Management Co.

En plus du concert d’écriture, Cho coproduit un prochain documentaire Netflix sur Martha Stewart et continue d’animer ses conférences au Met. Plus tôt dans sa carrière, Cho avait régulièrement des émissions spéciales, “Fashion: Backstage Pass”, pour CNN.

Bulletin présente des écrivains tels que Malcolm Gladwell, Adam Grant, Jessica Yellin et Mitch Albom. Lancé à la fin du mois dernier, Bulletin propose un accord de licence pluriannuel pour donner aux écrivains le temps de nouer une relation avec leurs lecteurs. Les rédacteurs de bulletins conservent tous leurs revenus d’abonnement pendant la durée des partenariats et ont la possibilité d’emporter avec eux leurs listes d’abonnés et leur contenu.

