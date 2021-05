Alina de Shadow and Bone paie un prix important pour être un héros ⋆ .

Général Kirigan: Ce qui se passera ensuite dépend de vous.

Alina Starkov: Rien de tout cela ne dépend de moi.

—Shadow and Bone Saison 1, épisode 7, «The Unsea»

** Spoilers pour Ombre et os. **

Le parcours du héros archétypal suppose que des personnes extraordinaires veulent faire des choses extraordinaires, non seulement parce qu’elles le peuvent, mais parce qu’elles ont une obligation morale. Même si cela est fondamentalement vrai, il est également important de reconnaître que lorsque les gens deviennent des héros, une certaine partie de leur autonomie est dépouillée – ce qui est exactement ce qui arrive à Alina Starkov (Jessie Mei Li), la protagoniste de Shadow and Bone de Netflix, basée sur sur «Grishaverse» de Leigh Bardugo.

Shadow and Bone La première saison présente des personnages de la trilogie de livres du même nom de Bardugo et de la duologie Six of Crows se déroulant dans le même univers, prenant une grande liberté créative en combinant les deux histoires. À travers huit épisodes, la série équilibre deux intrigues principales: Alina apprenant qu’elle est la mythique Sun Summoner, et le gang Crows tente de kidnapper Alina pour un prix élevé.

Alina apprend son pouvoir – qui peut détruire le pli mortel, une crevasse massive et mortelle de ténèbres pures créée il y a des siècles par l’hérétique noir, qui divise la nation de Ravka – quand elle et son meilleur ami d’enfance, Mal (Archie Renaux), tenter de traverser le pli lors d’une mission pour l’armée. Ils sont attaqués par une vulcra monstrueuse et mangeuse de chair, et Alina allume le pli lui-même pour protéger Mal et les garder ensemble. À partir de ce moment, sa liberté est prise, apparemment pour le bien de tout le pays – mais bien sûr, ce n’est pas si simple.

Dans le monde d’Alina, Grisha est détesté et craint pour sa capacité à manipuler la matière et à utiliser la «petite science», parfois appelée à tort magie. L’hérétique noir est un Shadow Summoner, et maintenant il prétend être son propre descendant, le général Aleksander Kirigan (Ben Barnes), pour masquer son immortalité et continuer à accroître son pouvoir en tant que chef de l’armée Grisha.

Les enfants sont testés à un jeune âge pour le sang de Grisha; s’ils sont Grisha, ils sont envoyés vivre au Petit Palais, un bâtiment fortifié où les disciples de Kirigan étudient le combat et la petite science pour se préparer à tout ce qui pourrait leur arriver. Pendant ce temps, les non-Grisha sont autorisés à continuer leur vie sans interruption, ce qui, selon la série, est nettement moins glamour.

Pour Alina, une fille métisse qui grandit dans un orphelinat avec le Mal constamment harcelé, être potentiellement Grisha est pire qu’une condamnation à mort. Elle est déjà méprisée pour sa race, et si elle s’avère être Grisha, elle devra quitter l’orphelinat et son unique ami, à moins que par miracle ils aient tous les deux du sang Grisha. Pour éviter que cela ne se produise, Alina essaie de s’enfuir avec Mal lorsque les testeurs arrivent à l’orphelinat. Malheureusement, ils sont attrapés et Mal ne peut pas être testé en raison d’une blessure, car le test repose sur une douleur soudaine pour déterminer les résultats.

Cela signifie qu’il ne viendra certainement pas avec elle si elle est Grisha, alors elle prend des mesures drastiques pour s’assurer qu’elle reste à l’orphelinat. Alina se coupe la main sur un morceau de poterie cassée juste avant que le testeur ne coupe son autre main, ce qui déforme les résultats en sa faveur. Elle et Mal continuent leur vie à l’orphelinat, puis s’enrôlent dans l’armée ensemble. Il devient un traqueur incroyable, et elle met ses compétences à profit en tant que cartographe.

Shadow and Bone établit de manière très délibérée Alina comme une femme ordinaire mais fougueuse dont la loyauté féroce envers son plus vieil ami a encadré sa vie d’une manière très spécifique. Elle et Mal ont une connexion profonde, qui va évidemment au-delà de l’amitié platonique; quand il est soudainement en danger pendant leur traversée du pli, son corps réagit en invoquant ses pouvoirs Grisha. Lorsque l’armée arrive de l’autre côté du pli, Mal est emmenée aux services médicaux et Alina est emmenée voir le général Kirigan, qui lui pose des questions approfondies sur son histoire.

Ensuite, il lui coupe le bras, tout comme le testeur a essayé de le faire quand elle était enfant. Cette fois, Alina n’est pas prête à se blesser, donc les résultats ne peuvent pas être faussés. La lumière se déverse de son corps, et il est évident pour tout le monde qu’elle est la mythique invocatrice du soleil, venue enfin à Ravka pour détruire le pli et sauver tout le monde de ses griffes sombres et terribles.

En surface, c’est le voyage d’un héros de base. Alina apprend qu’elle a du pouvoir et apprend ensuite à utiliser ce pouvoir pour améliorer le monde. Cependant, elle ne veut pas de ce pouvoir, qu’elle dit à Kirigan plusieurs fois; même une fois qu’elle a appris à l’utiliser, elle est toujours en colère d’avoir été forcée de vivre dans la vie de Grisha, et elle est encore plus en colère d’apprendre que son pouvoir a peint une cible permanente sur son dos.

Au début, elle ne craint que les gens à l’extérieur des murs du Petit Palais qui veulent lui faire du mal pour ce qu’elle est et ce qu’elle représente; puis, elle apprend la vérité sur Kirigan et se rend compte qu’elle devrait aussi le craindre. Lors d’un échange de clés après que Kirigan force un amplificateur sur Alina pour qu’il puisse contrôler son invocation, elle dit: «C’est mon pouvoir.» Imperturbable, il répond: “Mais maintenant, je le contrôle.”

Cet échange est la clé de toute l’histoire de Shadow and Bone, y compris la façon dont il fait basculer le voyage du héros à l’envers et secoue ses poches proverbiales. Alina Starkov est extraordinaire et elle peut faire des choses extraordinaires; une fois qu’elle a appris à contrôler son pouvoir, elle a hâte de démolir le pli et de restaurer le pays à son ancienne existence. Cependant, elle arrive à ce point par la contrainte.

Une fois que son pouvoir se révèle, elle n’a pas le choix de la façon de procéder. Toutes ses tentatives pour se protéger en tant qu’enfant échouent quand elle est adulte, et même si elle n’est plus une orpheline impuissante dont l’avenir est déterminé par ceux qui l’entourent, elle ne peut rien faire pour arrêter sa restructuration à grande échelle. vie. Alina ne donne pas son consentement pour son premier test Grisha, ni pour son second; elle ne consent pas à être emmenée au Petit Palais ou à voir son apparence modifiée par un autre Grisha; elle ne consent pas à être agressée physiquement par Baghra (Zoë Wanamaker); elle ne consent pas à se faire défiler comme un poney de spectacle pour donner de l’espoir aux gens; elle ne consent certainement pas à avoir un amplificateur intégré dans sa peau et à l’écoute d’un appareil tenu par Kirigan afin qu’il puisse contrôler quand et où elle invoque la lumière, ainsi que la puissance de son invocation.

Tout au long de Shadow and Bone, Alina fait des choix concernant son corps et sa vie, mais très peu de ces choix sont respectés. Elle a peut-être du pouvoir, mais elle ne peut pas l’utiliser comme elle pense qu’il devrait être utilisé. On s’attend à ce qu’elle suive les ordres, même quand il devient clair que Kirigan est un méchant, et jusqu’à ce qu’il soit laissé pour compte et qu’elle pense qu’il est mort, Alina ne peut rien faire pour renverser le récit et reprendre le contrôle d’elle-même.

Même lorsqu’elle s’enfuit du Petit Palais et retrouve Mal, elle doit prendre des décisions en fonction de ce que fait Kirigan, de peur que son manque d’action ne lui donne encore plus de pouvoir à exploiter. En fin de compte, tout ce qu’elle fait après avoir sauvé la vie de Mal dans le pli est déterminé par quelqu’un d’autre, ce qui enlève son autonomie et implique que ce qu’elle veut n’a pas d’importance, car elle est un héros mythique. L’histoire d’Alina demande aux téléspectateurs de prendre en compte les parties inconfortables du voyage du héros, ce qui finit par priver les personnages de leur autonomie et de leur capacité à consentir au nom d’un impératif moral.

