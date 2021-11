Alina Robert dénigrant Nuestra Belleza Latina

. Alina Robert a participé à Nuestra Belleza Latina en 2014

De nombreux visages ont traversé les années sur les podiums de Nuestra Belleza Latina, et bien que le programme Univision ait servi de plate-forme à de nombreuses jeunes femmes pour réaliser leur rêve de se lancer dans le monde du divertissement et de réussir dans les médias. devenu réalité Il y a eu plusieurs anciens concurrents qui ont avoué que le programme n’est pas un conte de fées.

L’une d’entre elles était Alina Robert, l’une des Cubaines les plus célèbres qui ont suivi le programme Univision, qui, lors de la huitième édition du concours, en 2014, est devenue l’une des archifavorites à gagner, devant finalement se contenter d’une cinquième place. .

Et sept ans après avoir participé à l’émission de télé-réalité, dont elle n’a pas travaillé six à la télévision, la belle ex-reine a dénoncé qu’en analysant son passage dans l’émission, elle était sujette à des manipulations, quelque chose qui la touchaient tellement, à la point qu’elle n’a même pas Vous pouvez voir des images de cette époque de votre vie sur des vidéos.

« Ce qu’ils font là-bas, c’est l’histoire de Cendrillon. Ces gens prennent des filles qui n’ont aucune chance de se démarquer dans le monde du divertissement et les convertissent », a déclaré il y a quelques mois l’ancienne candidate de l’émission de téléréalité, en dialogue avec La casa Re Maka, de Somos Miami TV. « Je n’ai pas pu voir les vidéos de Nuestra Belleza Latina. C’était un moment de ma vie où je me sentais très manipulé ».

Alina, qui se consacre désormais au monde du théâtre à Miami, a également déclaré que pendant le programme, elle avait compris que tout était conçu pour jouer avec les émotions des candidats, afin de créer des controverses et des conflits interpersonnels qui génèrent des cotes plus élevées.

Elle s’est même souvenue de la façon dont la production l’avait fait surprendre par son ex-petit ami d’alors en lui proposant, comme stratégie de notation, même si la série savait qu’elle et lui avaient déjà terminé leur romance.

« Pendant que vous êtes dans l’émission, vous n’avez pas accès au téléphone, ni aux appels. Vous ne pouviez pas voir le spectacle, il y a des combats, des guerres… ils travaillent sur vous avec toutes vos émotions pour que ce soit un spectacle », a déclaré le Cubain, notant toutefois que le vainqueur parvient à avoir une évolution remarquable en peu de temps.

« Celui qui se termine sort avec un background formidable », a confié la jeune ex-concurrente, qui a avoué avoir auditionné trois fois à l’émission Univision, et qui est devenue la grande favorite de l’exigeant Osmel Sousa.

Quant à savoir si le fait d’être cubain a joué contre elle pour ne pas être couronnée dans son année, où la Portoricaine Aleyda Ortíz a gagné, l’ancienne candidate a déclaré que sur le plan personnel, elle ne ressentait aucun rejet ou discrimination, mais au contraire, beaucoup d’amour et le soutien des concepteurs et des membres de la production, mais il a dit que sachant que les gens d’autres pays latins ont une population plus importante aux États-Unis, c’est peut-être quelque chose qui compte en fin de compte.

« Si leur notation provient principalement de Porto Rico, de la République dominicaine, de l’Amérique centrale et du Mexique, ce sont les personnes qui souhaitent continuer à représenter cette marque », a déclaré Alina. « C’est purement commercial, je me sens comme ça. »

