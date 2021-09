Aline Hernández revient au programme TV Azteca après 7 ans – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Ce samedi 4 août, un animateur de ‘Al Extremo’ est réapparu dans le programme après avoir été absent pendant 7 ans.

Aline Hernández quien fue parte de la primera etapa del programa de TV Azteca, estuvo como conductora del 2008 hasta el 2014, sin embargo, hace unos días la nueva Directora de Contenido de la televisora, Sandra Smester, comentó que la presentadora regresaría a las pantallas très vite.

« Aline Hernández, bienvenue dans votre maison Al Extremo. Très bientôt, vous pourrez le revoir sur l’écran d’Azteca Uno ! », ont-ils écrit sur les réseaux sociaux de l’émission.

Ce samedi, Aline est réapparue sur le nouveau forum de l’émission et a fait part de son bonheur de revenir : « Merci, merci. Vous retournez toujours là où vous étiez heureux et où vous avez été traité avec amour. Ce week-end, je rejoins ce merveilleux programme où j’ai eu la grande chance d’en faire partie depuis sa création, où j’ai vécu des choses merveilleuses et laissé des amis que j’aime et qui sont avec moi à ce jour. Cela faisait des années que je voulais revenir dans mon émission ! Merci à ceux qui m’ont permis de revenir », a-t-il écrit.

Actuellement, Aline anime l’émission aux côtés de Gaby Ávila et Gaby Crassus. De plus, son retour a coïncidé avec son anniversaire et il l’a célébré : « Joyeux anniversaire à moi. Il n’y a pas de meilleur cadeau dans l’univers que de commencer votre anniversaire de travail Et quel meilleur cadeau que d’être revenu à Al Extremo dans sa nouvelle étape. Béni. Rêvez en grand que tout est possible ».

De son côté, le programme lui a également réservé un accueil chaleureux, « nous sommes heureux d’accueillir à nouveau la belle et talentueuse Aline Hernández à Al Extremo. Bienvenue ! », ont-ils écrit.