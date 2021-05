Aliona Bolsava Zadoinov est hors de Roland-Garros

24/05/2021

Le 25/05/2021 à 08:15 CEST

Aliona Bolsava Zadoinov, Joueur de tennis espagnol, numéro 107 de la WTA, a été éliminé au tour de qualification de Roland-Garros après avoir perdu par 6-2 et 6-3 en une heure et douze minutes contre Julia Grabher, Autrichien, numéro 194 de la WTA. Après ce résultat, la gagnante ajoute de nouveaux points à son classement pour participer au tournoi de Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que Grabher a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, dans le premier service, il a été efficace à 73%, a commis 3 doubles fautes et a réalisé 67% des points de service. Quant à l’Espagnole, elle a réussi à casser le service à une occasion, a obtenu une efficacité de 64%, n’a commis aucune double faute et a réussi à gagner 49% des points de service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) a auparavant une phase de qualification dans laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent atteindre le plus de points possible. Dans cette étape spécifique, 128 joueurs se font face. De même, il est célébré entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue extérieure.