Alioski envoie un message de quatre mots au défenseur de Leeds après une mise à jour sur les blessures

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Gjanni Alioski a dit à Robin Koch de « se rétablir bientôt frère » sur Instagram après que le défenseur de Leeds a fourni une mise à jour sur les blessures aux supporters.

Le joueur de Leeds, 25 ans, a posté sur Instagram qu’il avait » subi une intervention chirurgicale mineure » la semaine dernière et qu’il est maintenant en cours de » rééducation « .

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Newcastle vient de limoger Steve Bruce pour… ROONEY ?!

BridTV

6077

Newcastle vient de limoger Steve Bruce pour… ROONEY ?!

886387

886387

centre

13872

Koch n’a pas joué pour Leeds en Premier League, depuis leur défaite en première journée contre Manchester United, après avoir subi une blessure à son » os pubien « .

Mais il semble qu’il faudra un certain temps avant qu’il ne revienne sur le terrain pour les Blancs.

En son absence, l’équipe de Marcelo Bielsa a souffert, avec une seule victoire à son actif toute la saison.

Cela n’aide pas quand, ajouté à la blessure de Koch, Patrick Bamford est également dans la salle de traitement et Kalvin Phillips vient de rentrer.

Ce qui n’aide pas non plus les choses pour le club du Yorkshire, c’est que Bielsa a affaire à une petite équipe, donc les blessures les blessent beaucoup plus que les autres.

La saison dernière, Koch n’a réussi que 17 matchs de Premier League, encore une fois des blessures, cette fois au genou, ce qui l’a obligé à passer beaucoup de temps dans la salle de traitement.

Ajouté à cela, les deux achats de défenseur central de Leeds l’été dernier – Koch et Diego Llorente – n’ont réussi que 38 matchs de championnat entre eux depuis qu’ils ont chanté pour le club.

Si une telle malchance continue pour Leeds au cours des prochains mois, alors le club doit prendre des mesures pendant le mercato hivernal, sinon il vivra pour le regretter.

Dans d’autres nouvelles, « Le jury est toujours absent »: Sherwood affirme qu’il n’a toujours pas un seul individu à Tottenham