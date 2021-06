Alipay, les banques et les prêteurs rejoignent la PBoC pour boycotter les crypto-monnaies

in

La Chine a récemment réprimé une fois de plus les crypto-monnaies, chassant cette fois essentiellement les mineurs de Bitcoin. Cette décision a fait chuter le prix BTC / USD au cours de la semaine dernière, et en particulier au cours du week-end. Cependant, le pays n’a pas encore terminé, car sa banque centrale exhorte maintenant les autres banques et même Alipay à réprimer la spéculation cryptographique ci-dessous.

La PBoC demande aux sociétés financières de sévir contre les crypto-monnaies

La Banque populaire de Chine a déclaré hier, le 21 juin, qu’elle avait exhorté plusieurs banques et sociétés de paiement à réprimer la spéculation cryptographique. Cette décision s’inscrit dans la continuité des efforts antérieurs visant à restreindre le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

La banque a également déclaré avoir contacté certains des plus grands prêteurs du pays, notamment la Banque agricole de Chine, la Banque industrielle et commerciale de Chine et même Alipay, un service de paiement géré par Ant Group, filiale d’Alibaba. Toutes ces sociétés ont ensuite reçu pour instruction de ne fournir aucun service lié aux monnaies numériques de quelque manière que ce soit.

Cette décision renforce encore la position ferme de la Chine envers les monnaies numériques, et juste au moment où son yuan numérique devrait être prêt à être lancé. Après tout, le pays a déclaré que sa CBDC devrait être opérationnelle au moment où les Jeux olympiques d’hiver se déroulent en 2022, ce qui signifie qu’il ne devrait pas tarder à lancer officiellement sa monnaie numérique native appartenant à la banque.

Alipay va couper son service de paiement lié à toute transaction crypto

Bien sûr, la Chine est dure avec les crypto-monnaies depuis des années, depuis qu’elle a interdit les ICO en 2017 lorsqu’elles ont explosé dans le monde entier. Pendant ce temps, les autorités ont également réprimé les sociétés de crypto-monnaie et toute autre société impliquée de quelque manière que ce soit dans les monnaies numériques.

Les échanges locaux ont été contraints de fermer ou de quitter le pays, ce qui a incité beaucoup d’entre eux à rechercher des paradis cryptographiques dans le monde entier. Aujourd’hui, en 2021, la Chine continue de renforcer ces efforts antérieurs.

Un commentaire concernant la nouvelle mesure est venu d’Alipay, qui a déclaré qu’il prévoyait de continuer à mener une enquête approfondie et à attaquer les transactions en monnaie virtuelle. En d’autres termes, vous obéirez et intensifierez votre propre répression cryptographique, confirmant en outre que vous ne vous engagez ou ne vous engagez dans aucune activité commerciale liée à la cryptographie.

Et, s’il identifie une transaction en monnaie virtuelle liée de quelque manière que ce soit à votre service de paiement, il la coupera sur-le-champ.

