Alirón attend le Barça ce lundi

18/04/2021 à 22:01 CEST

Le Barça sera champion ce lundi. Les joueurs n’aimeront pas, et encore moins l’entraîneur Xavi Pascual, lire qu’on tient déjà pour acquis qu’ils soulèveront le titre ce lundi vers 20h45 juste à la fin du duel devant Puente Genil, qui débutera à 19h30 (Esport3 et LaLigaSportsTV). Mais c’est la réalité. Le Barça chantera l’alirón s’il n’y a pas de catastrophe climatique, les Palaos s’effondrent ou le coronavirus fait son truc. Si tout se passe comme prévu, le Barça remportera son 28e titre de champion ce lundi au Palau et devant les supporters, qui pourront assister aux gradins comme ils l’ont fait lors des derniers matchs depuis que le Procicat a donné le feu vert. à une capacité minimale.

Et le Barça sera champion avec une carte vierge, sans aucun défaut, avec 28 victoires après 28 matchs et même un match en moins Depuis le duel contre Recoletas Valladolid est en cours, qui se jouera le 24 mai.

Le Barça est le leader de la Ligue Asobal avec 54 points avant de disputer le match de ce lundi contre Ángel Ximénez Puente Genil, et en cas de victoire, il aurait un avantage de 13 points sur Bidasoa, deuxième. Si par un «accident» le Barça ne dépassait pas l’égalité, il ajouterait 12 points de plus que son poursuivant immédiat mais avec la «moyenne des buts» en faveur, ce qui lui donnerait également le titre.

Palmarsson peut reprendre l’appel

Toujours dans un état de “ choc ” après avoir entendu la nouvelle de la saison prochaine Aron Palmarsson ne continuera pas au Barça, le défenseur central islandais devrait revenir dans la liste après s’être reposé contre Swan samedi. Ils pourraient également rendre Jure Dolenec et Luis Frade, qui sont entrés dans les rotations de Xavi Pascual qui ont opté pour la jeunesse en donnant l’entrée à trois jeunes de la carrière: David Roca, Artur Parera et Juan Palomino.

Aujourd’hui est un match très spécial dans lequel tout le monde sera sûrement présent, y compris les blessures, pour célébrer ensemble le titre de champion.

Xavi Pascual: “Le plus important pour moi est l’engagement de l’équipe dont je me sens très satisfait”

Xavi Pascual n’a que 16 joueurs disponibles car l’infirmerie du Barça est toujours pleine. Les victimes de Casper Mortensen, qui sont attendues dans les prochains jours, Luka Cindric et Aleix Gómez qui seront absents entre deux et trois semaines et le long terme Aitor Ariño, qui est perdu toute la saison, seront Ils ont forcé d’avoir des jeunes de la filiale avant le Swan et je suis sûr qu’avant le pont Genil il les convoquera à nouveau.

L’entraîneur du Barça sait qu’aujourd’hui est un jour important pour tout le monde pour pouvoir être champion à six jours de la fin de la Ligue: «Nous avons de très bons sentiments, car nous voulons toucher le titre de champion. Si nous gagnons demain, nous l’obtiendrons. Mais le plus important pour moi est l’engagement du personnel, dont je suis très satisfait. Ce n’est pas étonnant puisqu’il a un CV impressionnant.