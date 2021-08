Alisa Ozhogina et Iris Tió participeront à la finale olympique en duo

08/03/2021 à 16h00 CEST

Le tout jeune duo espagnol composé de Alisa Ozhogina et Iris Tió atteint ce mardi le qualification pour la finale des Jeux Olympiques de Tokyo, après avoir conclu le tour préliminaire en onzième position avec un total de 175.2281 points. Et c’est que si les espagnols finissaient Lundi le programme libre en neuvième position Avec un total de 88.300 points, ils n’ont pas pu passer ce mardi la onzième place avec leur exercice technique.

“Proud Mary” de Tina Turner a nagé par les Espagnols, qui portaient des maillots de bain imitant un uniforme de baseballAvec une casquette incluse, les juges l’ont moins appréciée que “La Malagueña” présenté à peine vingt-quatre heures plus tôt. Ceci est confirmé par les plus de 1,3 point de moins avec lesquels la performance du duo espagnol a été évaluée, ce qui atteint un total de 86.9281 avec son exercice technique.

Notez qu’il est parti Alisa Ozoghina, 19 ans, et Iris Tió, 18 ans, avec une qualification totale, après la somme des routines libres et techniques, de 175.2281 points. Un score qui, même s’il a permis aux Espagnols d’accéder à leur première finale olympique, oui, avec le avant-dernière meilleure note, n’a pu empêcher l’Espagne de descendre un échelon dans l’échelle et a été surpassé par des duos des Pays-Bas, octaves / neuvièmes, et de Biélorussie, qui a conclu les préliminaires en position.

Quelque chose qui s’est déjà produit dans le passé Européens de Budapest, dans laquelle les nageurs Les Espagnols ont également terminé derrière les Pays-Bas et les Biélorusses en finale de la routine technique. Au moins à cette occasion, le duo espagnol a réussi une meilleure note que dans la capitale magyare, une étape sur laquelle construire l’avenir en duo d’Alisa Ozhogina et Iris Tió, arrivées à ces Jeux de Tokyo avec le objectif d’apprendre à pouvoir briller en trois ans à Paris.

Si le combat de l’Espagne ne devait pas sortir de la finale, celui de Russie, bien sûr, était de clôturer les préliminaires avec le maximum d’avantages possible sur la Chine, l’Ukraine et le Japon. Un objectif avec lequel ils ont rempli plus qu’assez Svetalana Romachine, qui cherche à ajouter sa septième médaille d’or à Tokyo, et Svetlana Kolesnichenkou, les “Svetlanas” avec un score total de 195 079 points. Plus de trois de plus -3,2- que la Chine, qui a clôturé les préliminaires à la deuxième place avec 191,7832 points, et six de plus -6,2- que l’Ukraine, qui est revenue à terminer troisième devant le Japon avec un score total de 188,7953.