Alison Brie défend Carey Mulligan de la jeune femme prometteuse après avoir déclaré que la critique l’avait jugée pas assez “ chaude ”

Promising Young Woman d’Emerald Fennell a fait la une des journaux et des prix, à gauche et à droite depuis sa première sortie en salles en décembre dernier. Cependant, une critique qui a été publiée bien avant la sortie en salle a fait sensation. Après que Carey Mulligan, qui joue la titulaire Cassie Thomas, ait déclaré que la critique en question suggérait qu’elle n’était pas assez “ chaude ” pour le rôle, il y a eu pas mal de va-et-vient entre Mulligan, le critique et la National Society of Critiques de cinéma. Alison Brie, qui co-vedette aux côtés de Mulligan dans Promising Young Woman, est récemment sortie pour défendre l’actrice en ce qui concerne toute la situation.