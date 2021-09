Alison Hammond a proposé d’être la mère porteuse de la co-star de This Morning ⋆ .

“Elle est tellement magnifique”, a déclaré Sharon à propos de sa co-star, Alison (Photo: Ken McKay/ITV/Shutterstock)

Alison Hammond a proposé d’être une mère porteuse pour la star de This Morning Sharon Marshall lorsque sa collègue avait du mal à concevoir un enfant avec son mari.

Au cours des 18 dernières années, Sharon a été un visage familier pour les téléspectateurs de This Morning en tant qu’experte résidente en feuilletons du programme ITV.

Le 10 juillet 2018, la journaliste de divertissement a donné naissance à sa fille Betsey Fletcher, qu’elle partage avec son mari, le directeur marketing Paul Fletcher.

Cependant, avant la naissance de son premier enfant, Sharon et Paul avaient du mal à concevoir, a-t-elle partagé dans une nouvelle interview.

Parler à OK ! magazine, Sharon a expliqué comment elle avait subi sept cycles de FIV (fécondation in vitro) avant qu’elle et Paul ne conçoivent leur fille.

La femme de 50 ans a expliqué qu’après s’être confiée à Alison à propos d’elle et des tentatives de Paul de concevoir un enfant, Alison s’est présentée comme candidate à la maternité de substitution.

Sharon a révélé en larmes qu’elle était enceinte en direct sur This Morning en 2018 (Photo: ITV)

«Elle a proposé d’être ma mère porteuse, bénissez-la. Elle est tellement magnifique », a-t-elle déclaré.

«Elle a la plus belle âme, pour proposer de le faire pour moi. La seule chose qui me manque à l’époque de Covid, ce sont mes câlins d’Alison!’

Sharon a subi sept cycles de FIV avant de concevoir sa fille (Photo : Ken McKay/ITV/Rex/Shutterstock)

Sharon a déclaré qu’elle s’était également ouverte à la juge britannique Got Talent Amanda Holden et à l’experte de la mode Gok Wan à l’époque.

“Il y a eu un jour, juste après ma fausse couche, et il y avait un article dans l’émission sur les plus beaux bébés de Grande-Bretagne”, se souvient-elle.

“J’ai eu une grosse panne et je me suis confié à Amanda Holden et Gok Wan qui accueillaient ce jour-là.”

Sharon a déclaré qu’ils étaient tous les deux «si adorables», Amanda lui recommandant de «recevoir des conseils», une suggestion qu’elle a suivie.

“J’ai reçu le plus beau message d’elle quand je suis tombée enceinte”, a-t-elle ajouté.

Alison, 46 ans, a un fils, Aidan, 16 ans.

En parlant à Hello! magazine plus tôt cette année, Alison a décrit son fils comme son “jumeau”, expliquant à quel point ils sont similaires, en plus d’avoir le même anniversaire.

«Nos personnalités sont très similaires. On se serre beaucoup les coudes, je ne vais pas mentir. Parfois, il pense qu’il sait tout ou qu’il est plus âgé que moi », a-t-elle déclaré.

“En fin de compte, c’est un exercice d’équilibre de le parent de la meilleure façon possible, mais aussi de permettre à sa personnalité de s’exprimer et d’avoir son mot à dire sur les choses.”

