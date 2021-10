Alison Hammond admet que l’interview de Matt Damon l’a forcée à obtenir un anneau gastrique .

Alison Hammond se souvient de son entretien avec Matt Damon pour différentes raisons (Photo: Rex)

Alison Hammond a rappelé comment un moment “embarrassant” lors d’une interview avec Matt Damon l’a poussée à faire un changement majeur concernant son poids.

Le présentateur de This Morning s’est assis pour discuter avec l’acteur oscarisé en 2007 alors qu’il faisait la promotion de son film à succès The Bourne Ultimatum.

C’était l’interview d’une vie pour Alison, 46 ans, qui est une grande fan de la star de Good Will Hunting Matt, 50 ans, mais elle s’en souvient pour différentes raisons.

«Il était incroyable. J’étais si heureux de le rencontrer. Mais à mi-parcours de l’interview, quelque chose d’horrible et d’embarrassant s’est produit ”, a déclaré Alison au Sun.

«Ma taille et mon poids sont allés contre moi et tout à coup, le côté de la chaise s’est cassé. Ce fut un moment horrible et honteux. Ma sangle avait cassé la chaise pendant que j’interviewais Matt Damon, une de mes idoles ! J’étais mortifié. Je voulais que le monde m’avale.

Alison a alors décidé de subir une intervention chirurgicale pour obtenir un anneau gastrique, qui est placé autour de l’estomac, de sorte que vous n’avez pas besoin de manger autant pour se sentir rassasié, car elle “ne voulait plus être grosse”. Cependant, cela ne convenait littéralement pas à Alison de « manger si peu » et elle « avait toujours faim » après avoir mangé une salade.

Alison est heureuse dans son corps (Photo: Rex Features)

L’ancienne star de Big Brother a gardé l’anneau gastrique implanté pendant deux ans avant de le faire retirer. Elle l’a décrit comme une “torture” et a révélé qu’elle n’avait pas perdu plus d’une pierre pendant le temps qu’elle l’avait eu.

Au lieu de cela, Alison en est venue à accepter son poids même si sa relation avec son image corporelle est « de haut en bas », et a déclaré : « Je me regarde dans le miroir et je pense : « Je suis belle, mec ». J’ai l’air si bien. J’ai l’air du feu.’

La star de la télévision a récemment admis qu’elle était “dans le déni” de sa vue défaillante malgré le fait qu’elle avait été avertie qu’elle pourrait se détériorer au fil des ans.

La co-animatrice de This Morning d’Alison, Dermot, a fait remarquer ses lunettes élégantes, comme elle les présente habituellement sans porter de lunettes.

Elle a expliqué que même si elle porte des lunettes depuis longtemps, elle a finalement décidé qu’il était temps de les porter lors d’une présentation à la télévision alors qu’elle avait du mal à lire l’autocue dans le studio ITV.

Alison anime This Morning Fridays à 10h sur ITV.

