Alison Wonderland partage un nouveau single ‘F–k U Love U’

Centrale électronique Alison au pays des merveilles termine 2021 en beauté alors qu’elle partage son dernier single de l’année, « F__k U Love U ». La chanson a été taquinée pour la première fois devant un public tentaculaire de plus de 80 000 personnes lors du set Lollapalooza de l’interprète plus tôt cette année.

« F__k U Love U » donne un aperçu de la carrière d’Alison Wonderland dans l’industrie de la musique, tout en s’inspirant des styles de production de Kanye West et Whyte Fang.

« Ne jamais vendre / Trouver mon chemin / Dans ma propre voie / Je ne jouerai pas le jeu / Je suis seule / Je suis toute seule / Je pense trop / J’ai besoin de m’éteindre », chante-t-elle en ouverture verset. La présentation vocale est l’une des plus claires et des plus accrocheuses trouvées dans la discographie du chanteur à ce jour.

La chanson arrive avec une vidéo lyrique réalisée par un autre artiste, producteur et auteur-compositeur Elohim. Le couple collabore depuis des années après qu’Elohim a rejoint Alison Wonderland en tournée et le couple a formé un lien en tant qu’amis et créateurs.

La vidéo lyrique «F__k U Love U» place la chanteuse devant un écran vert scintillant où elle reste pendant toute la vidéo les yeux bandés, un voile transparent couvrant son visage. Le visuel rappelle les thèmes de la chanson sur la polarité et la dualité de l’homme.

« Je me rends compte de l’importance de l’équilibre et d’être capable de m’ancrer. J’écris aussi beaucoup de musique. C’est plus facile pour moi d’écrire de la musique quand je ne suis pas sur la route, alors je profite de ce temps », a déclaré Alison Wonderland à Billboard l’année dernière.

« Pendant un moment, il était difficile de se sentir créatif dans cette zone, mais j’ai en fait été en mesure de mettre en commun beaucoup d’inspiration récemment de cette année, et cela me revient enfin en quelque sorte et je sens mon jus créatif coule à nouveau.

Diffusez ou achetez le dernier single d’Alison Wonderland « F__k U Love U ».