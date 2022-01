Alison Wonderland sort une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo, « Fear Of Dying »

Alison au pays des merveilles commence 2022 avec un nouveau single et une vidéo puissants, « Fear of Dying ».

Sur « Fear of Dying », qu’Alison a écrit et produit, elle déballe l’anxiété omniprésente et la peur paralysante de perdre quelqu’un de proche – en associant ses gouttes qui font tourner la tête et sa voix angélique avec des motifs de batterie hop-skip et un synthé gamer infectieux. bips.

Les thèmes de la mort et de la renaissance résonnent dans la vidéo officielle de « Fear of Dying », réalisée par Brandon Dremer (Dillon Francis, Diplo, Panic! at the Disco). Alors qu’Alison entame un nouveau voyage, elle doit d’abord affronter son passé. Elle fait un tour vertigineux dans les rues de Los Angeles la nuit avec une captive à ses côtés – Alison aux cheveux violets qui a émergé avec Awake en 2018, son deuxième album à faire ses débuts à la première place du palmarès Billboard’s Top Dance/Electronic Albums.

Le nouveau single fait suite à l’euphorie d’Alison « F——k U Love U, » et sa performance de fin d’année à Decadence en Arizona. Elle a déjà annoncé une série de dates de festivals pour 2022, dont Ultra, et un spectacle en tête d’affiche le 1er avril au Shrine Expo Hall de Los Angeles.

Les faits saillants de la tournée 2021 comprenaient les spectacles à guichets fermés d’Alison à guichets fermés et ses 80 000 performances solides à Lollapalooza, où elle a taquiné « F——k U Love U ». À sa sortie début décembre, le single a fait ses débuts sur les couvertures des listes de lecture Friday Cratediggers et New Dance Beats de Spotify et a rapidement amassé plus d’un million de flux mondiaux combinés. La vidéo des paroles a été réalisée par le chanteur/producteur/compositeur électropop Elohim.

Plus tôt cette année, Alison s’est aventurée dans l’espace NFT avec son « Wonderquest » sur le thème de la fantaisie, un projet qui a généré plus de 3 millions de dollars australiens lors de la vente initiale et a passé du temps dans le Top 20 mondial. L’un des rares « dragons » vendu à l’origine pour 350 dollars australiens. et commande maintenant plus de 10 000 $ AUD. Ses autres efforts récents incluent la création d’un sanctuaire cinq étoiles à Animal Crossing, des discussions sur le paranormal avec Loserfruit sur Twitch, la livraison de décors acclamés du verrouillage (y compris Digital Mirage et Lollapalooza), la poursuite de la production de son émission de radio diffusée dans le monde entier « Radio Wonderland » et le démarrage une activité secondaire en tant que YouTuber.

Achetez ou diffusez « Fear of Dying ».