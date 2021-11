Alisson Becker fait une fouille à peine voilée aux responsables de la Premier League après la défaite de Liverpool contre West Ham United alors que le gardien de but publie une histoire sur Instagram pendant le devoir au Brésil

Alisson Becker a été critiqué pour sa gestion des trois buts lors de la défaite de Liverpool contre West Ham juste avant la pause internationale.

Cependant, le gardien de but brésilien, alors qu’il était dans son pays, a envoyé une histoire Instagram faisant une fouille à peine voilée aux responsables de la Premier League.

Alisson a fait un cauchemar dans le but de Liverpool contre West Ham mais a estimé qu’il aurait dû être mieux protégé

Pour les trois buts et avec le standard qu’il a établi depuis qu’il a rejoint Liverpool, Alisson aurait dû faire mieux à chaque fois.

Le premier était un corner qu’il n’a pas réussi à dégager après que le défenseur de West Ham Angelo Ogbonna l’ait défié pour le ballon.

Le deuxième était un effort qui se tortillait dans ses bras de Pablo Fornals tandis que le troisième était une réplique similaire du premier, sauf que cette équipe, Kurt Zouma, a rencontré la tête et a placé le ballon dans les bras du gardien.

Dans l’ensemble, ce fut une journée d’oubli pour le gardien et les Reds, mais cela dit, Alisson se sent toujours lésé que le premier but n’ait pas été exclu.

Alisson a été fantastique au cours de ses trois ans et demi à Liverpool, mais ce fut l’une de ses performances les plus oublieuses

Le gardien de but brésilien a joué son 50e match pour son pays et après le match a envoyé ce message indirectement donnant à la Premier League une fouille sournoise.

« Quand vous pouvez utiliser vos mains, le travail n’est pas si difficile. »

Le joueur de 29 ans a peut-être marqué un point car il a réussi à récupérer le ballon dans un coin et a continué à garder sa cage inviolée alors que le Brésil battait la Colombie 1-0 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde.

Après le match contre West Ham, le manager d’Alisson, Jurgen Klopp, était également furieux contre les officiels.

Alisson n’a pas vraiment enrobé ses paroles en Premier League

« Je pense que les objectifs sont clairs, mais certaines situations doivent aller d’une autre manière », a déclaré Klopp après le match.

« Parlons des buts qu’ils marquent. La première, je pense, est une faute sur le gardien de but – je ne sais pas ce qu’un joueur doit faire pour que ce soit une faute sur le gardien de but. Le bras va contre le bras d’Ali alors comment peut-il attraper le ballon quand quelqu’un lui retire le bras ?