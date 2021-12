Alisson choisit le gardien de but étoile montante de Liverpool à surveiller sous Jurgen Klopp

Le gardien de Liverpool, Alisson Becker, a qualifié le jeune stoppeur des Reds Marcelo Pitaluga de « vraiment spécial » alors qu’il poursuit son développement.

Les Reds ont cimenté leurs rangs entre les bâtons ces dernières années après des luttes au début du règne de Jurgen Klopp. Simon Mignolet et Loris Karius se sont affrontés à un moment donné, mais n’ont pas réussi à vraiment convaincre.

Cependant, l’international brésilien Alisson est arrivé en 2018 et s’est fait un starter cloué.

Alors qu’Adrian, 34 ans, est une autre star avec de l’expérience, Caoimhin Kelleher et Pitaluga représentent l’avenir.

L’international irlandais Kelleher, 23 ans, est désormais l’adjoint d’Alisson, avec Pitaluga, 19 ans, s’entraînant aux côtés de la première équipe depuis son arrivée de Fluminense en 2020.

Pitaluga n’a pas encore fait ses débuts à Liverpool, mais il a joué trois fois sur le banc cette saison.

Alisson a déclaré sur le site officiel de Liverpool de son compatriote brésilien: « Oui, Marcelo est vraiment talentueux. Je l’ai vu à quelques reprises au Brésil, mais je pourrais en savoir plus sur lui ici en tant que gardien de but et en tant que personne.

« C’est un garçon vraiment spécial, il est vraiment excité d’avoir l’opportunité de jouer pour Liverpool.

« Maintenant, il s’est installé et se débrouille très bien à l’entraînement. C’est un garçon qui s’entraîne très dur et qui est vraiment dévoué à ce qu’il fait. Et quelqu’un qui aime apprendre aussi.

« C’est donc vraiment bien de travailler avec lui, non seulement pour être brésilien, mais pour être un très bon talent et une si bonne personne. »

Les rangs des entraîneurs des gardiens de Liverpool sont également bien placés. John Achterberg est l’entraîneur senior du club, mais les Reds fait venir l’ancien Brésilien Claudio Taffarel plus tôt cette année.

Liverpool espère que le joueur de 55 ans contribuera à améliorer tous ses gardiens de but, alors qu’Alisson continue d’impressionner avec neuf draps propres en Premier League cette saison.

Alisson évalue la saison de Liverpool jusqu’à présent

Les Reds restent dans la course au titre avec Manchester City et Chelsea. Ils peuvent réduire l’écart avec le leader City à trois points s’ils battent Leicester mardi.

Alisson a déclaré à propos du travail de son équipe jusqu’à présent cette campagne : « Jusqu’à présent, vraiment bien. Je pense que nous faisons un excellent travail ici, toute l’équipe a de bonnes performances.

« Cette période de la saison est une période vraiment intense et c’est vraiment un jeu de mentalité.

« C’est vraiment difficile, physiquement parlant, mais je pense que nous nous débrouillons très bien avec ces situations, en ayant les résultats dont nous avons besoin.

« Mais nous avons encore beaucoup de choses à améliorer, pour continuer à nous améliorer tout au long de la saison, mais je suis heureux de ce que nous avons fait jusqu’à présent. »

