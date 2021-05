Alisson en larmes après avoir sauvé trois points pour Liverpoool avec une tête incroyable alors que le gardien de but consacre un but à son père décédé

Alisson n’a pas pu cacher son émotion après avoir marqué une tête incroyable pour arracher à Liverpool une victoire cruciale 2-1 contre West Brom à la mort.

Dans ce qui a été l’une des finitions les plus dramatiques d’un match de Premier League de l’histoire récente, le gardien de but des Reds s’est incroyablement élevé pour jeter un coup d’œil à la tête avec quelques secondes pour maintenir les espoirs de son équipe en Ligue des champions.

.

Alisson a dédié son objectif incroyable à son père

.

Alisson l’a remporté pour Liverpool tardivement

Les hommes de Jurgen Klopp semblaient se diriger vers un match nul aux Hawthorns avant qu’Alisson n’empare les visiteurs des trois points.

Les Reds se battent contre Leicester et Chelsea pour les dernières places de la Ligue des champions et un point aurait donné l’avantage à leurs quatre premiers rivaux alors que la course se déroule.

Et après le match, Alisson a dédié son but à son défunt père, qui s’est tragiquement noyé dans un barrage près de sa maison de vacances à Lavras do Sul, au Brésil.

“J’espère qu’il était là pour le voir avec Dieu à ses côtés en train de célébrer” 👏 “Je ne sais pas comment célébrer!” 😂 Une interview fantastique avec Alisson, qui dédie son but sensationnel de dernière minute à son père décédé plus tôt cette année 🙌 pic.twitter.com/4w2HsbaO16 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 16 mai 2021

«Je suis trop émotif», a déclaré Alisson à Sky Sports. «Ce dernier mois pour tout ce qui s’est passé avec moi, avec ma famille, mais le football est ma vie, les lieux, tout ce dont je me souviens en tant qu’être humain.

«Avec mon père, j’espère qu’il était là pour le voir, mais je suis sûr qu’il voyait, avec Dieu à ses côtés, en train de célébrer.

Alisson, incapable de retourner au Brésil après la mort de son père en raison de la pandémie de coronavirus, a également déclaré que son objectif était pour sa famille et ses coéquipiers.

«Quel combat», a déclaré Alisson. «Parfois, nous nous battons et nous nous battons et les choses ne se passent pas comme cet après-midi ici et marquant juste ce but, je suis vraiment heureux de les aider parce que nous nous battons beaucoup ensemble.

«Nous avons un objectif de remporter la Ligue des champions parce que nous l’avons gagnée une fois et tout a commencé avec la qualification, donc je ne peux pas être plus heureux que je ne le suis maintenant.

Le Brésilien a plaisanté sur le fait que c’était le meilleur but qu’il avait marqué, ajoutant: «C’était le moment parfait. La croix était à nouveau brillante. J’ai juste essayé de mettre ma tête sur le ballon et je pense que c’était l’un des meilleurs buts que j’ai marqués!

“Je suis vraiment heureux. Je n’ai pas trop de mots, je dois juste dire merci aux joueurs car ils se battent beaucoup. Nous nous battons beaucoup.

Avec ce but, Alisson est devenu le sixième gardien de but de l’histoire de la Premier League à marquer un but, après Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard et Asmir Begovic.

Jurgen Klopp était sans surprise ravi de voir Alisson marquer un vainqueur du dernier souffle, décrivant le moment comme “ touchant ”.

“Nous sommes très proches, donc je sais exactement ce que cela signifie pour lui et ce qu’il a pensé à ce moment-là”, a-t-il déclaré.

«C’est exceptionnel et c’est touchant, ce n’est que du football mais cela signifie le monde pour nous.

«Maintenant, continuons – c’est tout ce que nous pouvons dire. Nous devons simplement nous assurer que nous sommes maintenant prêts pour Burnley, qui est un autre endroit difficile où aller.