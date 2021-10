Alisson fait l’éloge de Klopp alors que l’Allemagne influence la victoire de Liverpool

Le gardien de Liverpool, Alisson Becker, a qualifié Jurgen Klopp de « maestro » après son entretien d’équipe à la mi-temps contre l’Atletico Madrid.

Les Reds sont sortis vainqueurs 3-2 au Wanda Metropolitano après un match de groupe mouvementé en Ligue des champions. Les hommes de Klopp sont sortis des blocs et étaient en avance en huit minutes.

Mo Salah s’éloigne de Yannick Carrasco et envoie un tir du pied gauche vers le but. Il a battu Jan Oblak grâce à une légère touche de Geoffrey Kondogbia.

Naby Keita a mis Liverpool 2-0 cinq minutes plus tard avec une volée tonitruante. Mais l’Atletico n’a pas baissé la tête et Antoine Griezmann les a poussés à égalité après 20 minutes.

Un beau travail de Joao Felix a ensuite causé des problèmes en bas à gauche. Il a joué dans Griezmann, qui a pris une bonne touche avant de battre Alisson avec une finition composée.

Ce n’était pas la fin du drame car Griezmann a été expulsé pour un défi de taille sur Roberto Firmino en seconde période. Salah a marqué un penalty à la 78e minute, avant que l’Atletico n’en fasse renverser un tard.

Lors d’une interview d’après-match sur le site officiel de Liverpool, Alisson a fait l’éloge de son manager.

« Je crois que le patron est un maestro pour parler dans les bons moments, les bonnes choses », a déclaré le Brésilien. «Je pense qu’il nous a de nouveau amené dans le match dans les vestiaires et notre attitude a également un peu changé en seconde période. Ce n’est pas facile quand on mène 2-0 – je pense que c’était avant 15 minutes – et qu’ensuite on encaisse un but et on sait que ce sera dur.

« Nous sommes venus ici, nous savions que ce ne serait pas facile de jouer contre l’Atletico et le match le montre pour tout le monde, pour nous et pour tous ceux qui ont regardé le match.

«Je suis heureux que nous ayons pu marquer le troisième but et ne plus encaisser et contrôler davantage les situations, mais il y a aussi un écart à améliorer quand nous avons un joueur de plus qu’eux sur le terrain. Vous devez créer plus d’occasions mais, comme je l’ai dit, ce n’est pas facile quand ils garent le bus devant le but. Nous sommes heureux pour les trois points.

Interrogé sur la forme de Salah, Alisson a ajouté : « Je suis vraiment content pour lui, c’est un joueur fantastique. Il se montre tout le temps sur le terrain, faisant de très beaux buts, pas seulement des buts faciles.

«Mais il contribue également beaucoup à l’équipe – non seulement en marquant, mais en aidant dans la phase défensive, en jouant pour l’équipe. C’est un joueur affamé, c’est un attaquant affamé.

Solskjaer a peu de chances de voir la saison à Manchester United

Les experts critiquent Simeone pour le snob de Klopp

À temps plein, le patron de l’Atletico, Diego Simeone, a couru dans le tunnel au lieu d’embrasser son collègue manager.

Peter Crouch, expert de BT Sport a critiqué l’Argentin pour ses actions. « Vous êtes tellement pris dans le jeu que vous oubliez les moments VAR, les pénalités, les expulsions, tous les buts que nous avions », a-t-il déclaré.

« Il y avait tellement de drame et même pas une poignée de main à la fin !

«Je dois le respecter tellement en tant que manager, Simeone, mais je pense juste pendant le match, enroulant la foule, enroulant les joueurs, je le comprends.

« Mais alors ne pas serrer la main à la fin, je pense juste qu’il se laisse tomber. »

