Alisson restera à Liverpool jusqu’en 2027 !

08/04/2021 à 19:51 CEST

Jordi Pozo

Liverpool est toujours aussi doux dans les bureaux. Suite aux rénovations de Trent Alexander-Arnold et Fabinho, Les ‘rouges’ ont annoncé ce mercredi via leurs canaux officiels l’accord avec Alisson Becker, qui court jusqu’en 2027. Le gardien de 28 ans est indiscutable dans les plans de Klopp et continuera d’être lié au réseau jusqu’à ses 34 ans.

C’est un ‘gardien & mldr; 🤩 @Alissonbecker a signé un nouveau contrat longue durée avec les Reds 😁🙌 – Liverpool FC (@LFC) 4 août 2021

L’accord avec le gardien est plus long que ceux signés avec Arnold et Fabinho, qui s’étendent respectivement jusqu’en 2025 et 2026.. Alisson a toujours montré son intention de continuer au club, comme Liverpool a tenu à le souligner dans le communiqué publié sur son site internet. Le gardien brésilien, dans une déclaration à Liverpoolfc.com, a assuré que la décision de renouveler était très facile à prendre, se concentrant sur le bonheur de sa famille..

“Ma famille et moi sommes très heureux ici. Mes enfants sont établis en Angleterre, dans un pays différent, mais ils grandissent de cette façon, donc nous sommes très heureux. Je suis très heureux de pouvoir continuer mon travail ici, je suis très heureux de prendre cette décision, cela n’a pas été difficile pour moi.“, a déclaré le gardien.

Alisson a atterri à Liverpool en 2018 en provenance de Rome en échange de 60 millions et a été très important pour le club à une époque de grands résultats, au cours de laquelle le gardien a disputé 130 matchs et encaissé 104 buts contre.