Alistair Overeem assure que Fedor Emelianenko a refusé de lui faire face à trois reprises

Deux des principaux combattants de la MMA au moment de la 2000, Alistair Overeem et Fedor Emelianenko ils ont eu plusieurs occasions de s’affronter. Mais, le Néerlandais a affirmé que le combat n’avait pas eu lieu parce que le Russe avait rejeté le combat à trois reprises.

Les déclarations ont été faites lors d’un entretien avec Combat de MMA.

«Nous avons essayé de faire ce combat en 2010 quand il a combattu Werdum et j’ai combattu Brett Rogers mais il a refusé. Après avoir perdu contre Werdum, nous avons essayé de le refaire et il a refusé. Et maintenant, je n’accepte plus. Donc il y a trois fois que je n’accepte pas, je crois respectueusement qu’il n’y a aucun intérêt de sa part à me combattre et je ne peux pas lui en vouloir ». révélé Overeem.

Après avoir révélé qu’elle n’était pas d’accord pour lui faire face, “Le Reem” estime que l’âge de l’ancien champion de Fierté FC peut avoir influencé la décision.

Fédor. Écoute, je vieillis un peu aussi. Un peu pas beaucoup. Il est un peu plus âgé que moi, je pense qu’il a 45 ou 46 ans, donc je comprends. Mais j’ai fait tout ce que j’ai pu pour faire le combat final, au cours des 10 dernières années et aussi maintenant “, a expliqué Overeem.

Après 10 ans au sein UFC, Overeem a décidé de faire du kickboxing et affrontera le champion des poids lourds Rico Verhoeven sur Glory Collision le 23 octobre. Au MMA, a un dossier de 47-19.

