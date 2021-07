Alistan ‘The Continental’, prequel de ‘John Wick’ – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le quatrième volet de John Wick est en préparation, mais aussi un prequel intitulé The Continental is coming, il s’agit d’une mini-série.

La série télévisée narrera les origines de l’hôtel des assassins, au cours de trois épisodes de 90 minutes chacun, a annoncé The Hollywood Reporter.

Bien qu’il n’ait pas de date de sortie, The Continental est déjà en pré-production et on sait que les épisodes un et trois seront réalisés par le réalisateur de The Book of Eli, Albert Hughes, alors qu’il n’est pas encore défini qui pourrait diriger. le deuxième chapitre.

“Dans l’histoire du prequel, il y a un jeune homme qui débute comme hôtelier rémunéré qui, avec d’autres, crée un havre pour les types désagréables, le tout dans un contexte des années 1970 à New York”, détaille le site spécialisé.

Le synopsis officiel de la mini-série est encore inconnu mais il s’est avéré qu’il racontera l’origine de l’hôtel des assassins quatre décennies avant les événements originaux de John Wick, avec un jeune Winston qui deviendra un jour le propriétaire vétéran de l’hôtel Continental à New York.