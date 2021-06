Dans un segment d’interview avec le Rév. Bérénice Roi, Martin Luther King Jr. fille, CNN Alisyn Camerota a expliqué à quel point elle se sentait «terriblement mal informée» sur Juneteenth et d’autres problèmes de justice raciale, demandant à King comment les gens pouvaient en savoir plus.

Camerota a noté que Biden signerait bientôt un projet de loi qui ferait du Juneteenth, commémorant la fin de l’esclavage aux États-Unis, un jour férié fédéral.

Son co-animateur, Victor Blackwell, a noté un récent sondage Gallup montrant que de nombreux Américains ne savent pas grand-chose sur Juneteenth, y compris 32% des Américains blancs qui ont déclaré qu’ils n’en savaient « rien ».

King a qualifié la nouvelle fête de « moment important de règlement des comptes », qui contribue à créer un « sentiment d’inclusion » pour les Afro-Américains.

Elle a reproché au Congrès d’être «un peu schizophrène», en ce sens qu’il était prêt à adopter une loi pour quelque chose de «cérémonial», faisant de Juneteenth un jour férié, mais pas quelque chose de plus substantiel, comme les divers droits de vote ou les projets de loi sur la réforme de la police débattus récemment.

“Bernice, je veux vous poser une question sur ce sondage que Victor vient de lire”, a déclaré Camerota. “Cette année a été une expérience humiliante pour de nombreux Blancs, moi y compris et à quel point nous sommes malheureusement mal informés sur certains moments historiques majeurs”, comme le massacre de la course de Tulsa et l’histoire de Juneteenth, et a demandé à King “comment pouvons-nous changer cela?”

« Ceux d’entre nous qui sont impliqués dans le travail de sensibilisation et d’éducation doivent continuer à être cohérents et persistants à le faire, et je pense que les vacances aident à sensibiliser car c’est un moment où il y aura une concentration d’énergie à cet égard », a répondu King. Cependant, comme elle l’avait mentionné auparavant, rattraper « du côté de l’éducation » n’était pas suffisant, et elle a plaidé pour la poursuite des réformes législatives dans des domaines tels que « la prévention de la suppression des électeurs, la fin de la brutalité policière, la diminution de la violence armée et la fin de la discrimination en matière de logement et l’arrêt les disparités en matière de soins de santé et l’éradication des disparités en matière d’éducation, et toutes ces choses dont nous ne sommes toujours pas libérés dans la communauté noire.

Regardez la vidéo ci-dessus, via CNN.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com