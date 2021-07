Alita: Rosa Salazar de Battle Angel entre dans une zone de cauchemar dans la toute nouvelle bande-annonce à saveur de cerise de Netflix

Brand New Cherry Flavor a plusieurs excellents facteurs qui rendent son arrivée imminente d’autant plus attendue avec impatience. D’une part, le casting comprend Rosa Salazar susmentionnée, un tour d’horreur rare de la toujours grande Catherine Keener, Manny Jacinto de The Good Place, Jeff Ward de Agents of SHIELD et Eric Lange de Perry Mason. Et puis derrière la caméra, nous avons le créateur Nick Antosca, qui était la force créatrice derrière la série d’horreur A + Channel Zero (qui a également joué Ward dans une saison), ainsi que The Act acclamé de Hulu, le besoin d’être encore -renouvelé pour la saison 4 Hannibal, et le prochain spin-off de Child’s Play TV Chucky. C’est un cerveau d’horreur à la télévision et il sera co-présentateur avec Lenore Zion (Channel Zero, Billions).