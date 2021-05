AliveCor dépose une action antitrust contre Apple pour la technologie Apple Watch et les tactiques monopolistiques

Le fabricant de dispositifs médicaux AliveCor a déposé des réclamations pour contrefaçon de brevet contre Apple et plus par le passé. Maintenant, la société a intensifié ses efforts en intentant une action en justice antitrust devant un tribunal fédéral, alléguant qu’Apple a volé sa technologie et utilisé un pouvoir monopolistique qui a «porté atteinte à la concurrence, réduit le choix des consommateurs et potentiellement porté atteinte à la santé publique».

AliveCor a déposé hier le procès fédéral antitrust contre Apple dans le district nord de la Californie et a publié un communiqué de presse soulignant ses allégations.

Tout comme la poursuite antitrust d’Epic Games, AliveCor affirme qu’Apple a abusé de son pouvoir de marché.

«AliveCor a développé le premier ECG personnel au monde et cherche à devenir le cardiologue virtuel 24/7 pour les patients», a déclaré Priya Abani, PDG d’AliveCor. «Les tactiques d’Apple sur le marché de l’analyse du rythme cardiaque ont nui à la concurrence, réduit le choix des consommateurs et potentiellement porté atteinte à la santé publique.»

Pour aller plus loin, le dossier décrit la conduite d’Apple comme «prédatrice» et «d’exclusion».

Les problèmes entre Apple et AliveCor se sont vraiment réchauffés lorsque Apple Watch a obtenu le support ECG natif en 2018.

Au cœur du procès, AliveCor affirme qu’Apple «a volé la technologie de détection et d’analyse cardiologique d’AliveCor». Et qu’il a également bloqué à tort son application SmartRhythm qui fonctionne avec l’ECG KardiaBand de la société – «le premier accessoire approuvé par la FDA pour Apple Watch».

Lorsque AliveCor a développé pour la première fois ses offres pour l’Apple Watch, Apple a accepté SmartRhythm dans l’App Store sans objection. Mais peu de temps après, Apple a soudainement affirmé que l’application «violait» les directives non écrites de l’App Store. Lorsque AliveCor a repoussé, Apple a répondu en réécrivant littéralement les règles. Néanmoins, AliveCor a adapté SmartRhythm à plusieurs reprises afin de respecter les directives en constante évolution d’Apple. Enfin, Apple a apporté des modifications à l’algorithme de fréquence cardiaque de watchOS qui garantissait que SmartRhythm et d’autres applications concurrentes ne fonctionneraient pas.

Et une autre affirmation, AliveCor dit qu’Apple bloque l’application SmartRhythm «a mis la vie d’innombrables utilisateurs d’AliveCor en danger».

Par le biais du procès, AliveCor cherche à obtenir des dommages-intérêts pour la perte d’activité, de relations commerciales, de clientèle, etc.

Vous pouvez consulter l’ensemble du dossier ci-dessous:

