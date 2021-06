Alizés : le secrétaire au Commerce, Anup Wadhawan, a déclaré que l’Inde entamerait des négociations d’ALE avec le Royaume-Uni et l’UE cette année

Réfutant les affirmations de quelques analystes, Wadhawan a souligné que les programmes d’incitations liées à la production (PLI) annoncés par le gouvernement au lendemain de la pandémie « sont pleinement conformes aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), car les incitations sont liées à la production. ”.

L’Inde et le Royaume-Uni sont engagés dans des travaux préparatoires au lancement d’un accord de libre-échange (ALE) et les négociations formelles commenceront plus tard cette année, a déclaré jeudi le secrétaire au Commerce Anup Wadhawan. La négociation d’un ALE prévu avec l’UE reprendrait même avant cela, a-t-il ajouté.

New Delhi étudiait également la possibilité de réviser ou d’améliorer divers accords commerciaux existants, a-t-il déclaré. Par exemple, il cherche à réexaminer ses ALE avec l’Asean, le Japon et la Corée du Sud pour les rendre plus équilibrés, et envisage d’améliorer son accord commercial préférentiel avec le Chili et le Mercosur.

Depuis son retrait des négociations commerciales du RCEP dominées par Pékin en novembre 2019, l’Inde cherche à accélérer les négociations avec les économies clés pour des pactes commerciaux « équitables » et « équitables ».

Les analystes ont déjà souligné que les ALE signés avec l’Asean, le Japon et la Corée (tous avant 2010) ont aggravé l’important déficit commercial de l’Inde, et les exportateurs nationaux n’ont pas pu en tirer grand profit. Au cours de l’exercice 20, avant que la pandémie ne répande ses tentacules, le déficit commercial de l’Inde avec l’Asean atteignait 24 milliards de dollars. De même, son déficit avec la Corée du Sud et le Japon s’élevait respectivement à près de 11 milliards de dollars et 8 milliards de dollars.

Réfutant les affirmations de quelques analystes, Wadhawan a souligné que les programmes d’incitations liées à la production (PLI) annoncés par le gouvernement au lendemain de la pandémie “sont pleinement conformes aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), car les incitations sont liées à la production”. ”.

Le gouvernement a annoncé 13 programmes PLI, couvrant des secteurs tels que l’automobile, les télécommunications, l’électronique, la pharmacie, les cellules de chimie avancée, les textiles, la transformation des aliments et l’acier. Le total des incitations promises de Rs 1,97 lakh crore sera étalé sur cinq ans.

Wadhawan a respiré la confiance que le pays serait en mesure d’atteindre l’ambitieux objectif d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22. L’augmentation “impressionnante” des exportations au cours des derniers mois est principalement due à la croissance de la demande extérieure, et pas tellement à une hausse des prix mondiaux des matières premières, a-t-il ajouté.

Les exportations de marchandises ont même dépassé le niveau d’avant la pandémie (mêmes mois en 2019) pendant trois mois jusqu’en mai malgré la deuxième vague de Covid, indiquant qu’une reprise est probablement en train de prendre racine. Bien entendu, la croissance des exportations était faible même avant la pandémie – les expéditions sortantes ont augmenté d’environ 9 % en 2018-19, mais ont de nouveau diminué de 5 % en 2019-2020. Les exportations ont chuté de 7% lors de l’exercice précédent, plombées par les perturbations du Covid. Ainsi, seule une hausse soutenue au cours des 2-3 prochaines années aiderait le pays à regagner la hauteur perdue des exportations.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.