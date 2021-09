Alizés : les accords de libre-échange à enjeux élevés entre l’UE et le Royaume-Uni allongent les listes de souhaits

Les experts ont également suggéré que dans leurs négociations, les deux parties doivent d’abord travailler sur des questions moins controversées. Par la suite, des solutions innovantes doivent être raffermies pour rompre l’engorgement des bûches dans des dossiers plus litigieux.

Alors que l’Inde se prépare à lancer des négociations formelles avec le Royaume-Uni et l’UE sur cette fiscalité pour les accords de libre-échange (ALE), les acteurs nationaux se précipitent pour soumettre des demandes pour un meilleur accès au marché pour des centaines de produits, les textiles et les vêtements figurant sur la liste de souhaits de la plupart des parties prenantes. , ont déclaré des sources à FE.

L’organisme des exportateurs Apex, à lui seul, a soumis au gouvernement une liste de 240 produits – allant des textiles et des produits pharmaceutiques aux produits d’ingénierie – dans lesquels il souhaite que le Royaume-Uni réduise les tarifs. Les représentants du gouvernement établissent une liste complète des éléments pour les pourparlers. Cela comprend les machines électriques, les biens d’équipement, les composants automobiles, les produits chimiques organiques, le cuir, les chaussures et les jouets, entre autres.

Le ministère du textile plaide pour un accès en franchise de droits aux textiles et aux vêtements, qui ont représenté respectivement 19 % et 14 % des exportations indiennes vers le Royaume-Uni et l’UE lors du dernier exercice. Le secrétaire au textile, UP Singh, a déclaré à FE que l’inclusion de ces produits dans les ALE prévus stimulera certainement les exportations indiennes. Cependant, le gouvernement adoptera une “vue équilibrée” lorsqu’il entamera les négociations, en gardant à l’esprit l’intérêt de toutes les parties prenantes, a-t-il ajouté. L’UE impose jusqu’à 9,6% de droits sur les textiles et les vêtements indiens, tandis que les pays les moins avancés comme le Bangladesh et le Pakistan bénéficient d’un accès en franchise de droits.

Le Conseil de promotion des exportations de vêtements et la Confédération de l’industrie textile indienne souhaitent également que ces produits fassent partie des premières négociations. De même, d’autres organisations d’exportation cherchent un accès plus facile à des dizaines de produits, pertinents pour les secteurs qu’ils représentent.

Cependant, d’autres, principalement dans le secteur laitier et agricole, ne veulent pas que le gouvernement engage des réductions tarifaires sur ces produits.

Depuis son retrait des négociations commerciales du RCEP dominées par Pékin en novembre 2019, l’Inde cherche à accélérer les négociations avec les économies clés. Mais il a clairement indiqué que tout accord commercial devra être « juste » et « équilibré ».

Alors que les négociations avec le Royaume-Uni pourraient être conclues relativement tôt, celles avec l’UE seront un processus de longue haleine, compte tenu des complexités associées au bloc des 27 membres, ont déclaré des responsables du ministère du Commerce.

Néanmoins, New Delhi tentera de conclure un accord de récolte précoce avec Londres, basé sur des questions où un consensus peut être facilement forgé. Cela serait suivi d’un ALE plus complet.

De même, comme l’a rapporté FE, la reprise des négociations avec l’UE après une interruption de plus de huit ans pourrait voir les deux parties se concentrer d’abord sur les « fruits à portée de main », avant de passer à des questions litigieuses qui avaient entravé les pourparlers plus tôt.

Les responsables gouvernementaux étudient également les négociations de l’UE avec la Chine pour un accord d’investissement et son ALE avec le Vietnam pour des discussions significatives.

Après 16 séries de pourparlers entre 2007 et 2013, les pourparlers formels pour l’ALE sont restés bloqués sur des divergences flagrantes, l’UE ayant insisté pour que l’Inde supprime ou réduise les droits d’importation sur les produits sensibles tels que les automobiles, les boissons alcoolisées et le fromage, entre autres. La demande de l’Inde comprenait un meilleur accès au marché de l’UE pour ses professionnels qualifiés, auquel le bloc était réticent à adhérer.

Depuis 2013, cependant, la situation a radicalement changé avec le Brexit, et l’attractivité de l’UE en tant que grand marché s’est quelque peu érodée. Néanmoins, il reste toujours une destination commerciale importante.

Les exportations de l’Inde vers l’UE, à l’exclusion du Royaume-Uni, ont chuté de 8% à la suite de la pandémie à 41,4 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, ce qui représente 14,2% du total des expéditions sortantes de marchandises du pays. De même, ses exportations vers le Royaume-Uni ont diminué de 7 % pour s’établir à 8,2 milliards de dollars lors de l’exercice précédent.

Les principales exportations indiennes vers l’UE au cours de l’exercice 21 étaient les textiles et les vêtements (5,6 milliards de dollars), les produits chimiques organiques (4,2 milliards de dollars), le fer et l’acier et produits connexes (3,9 milliards de dollars), les combustibles minéraux, etc. (2,9 milliards de dollars) et les produits pharmaceutiques (1,9 milliard de dollars). Ses exportations vers le Royaume-Uni comprenaient des textiles et des vêtements (1,6 milliard de dollars), des pierres précieuses et des bijoux (744 millions de dollars), des machines électriques (565 millions de dollars), des produits pharmaceutiques (618 millions de dollars) et des automobiles (244 millions de dollars).

Les experts ont également suggéré que dans leurs négociations, les deux parties doivent d’abord travailler sur des questions moins controversées. Par la suite, des solutions innovantes doivent être raffermies pour rompre l’engorgement des bûches dans des dossiers plus litigieux.

Par exemple, Arpita Mukherjee – professeur à Icrier spécialisé dans le commerce et l’investissement – a proposé un prix seuil pour l’alcool pour la libéralisation tarifaire, comme l’a fait le Japon pour les vins australiens dans le cadre du RCEP.