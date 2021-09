Aljamain Sterling révèle pourquoi il a dû quitter l’UFC 267

Au début, le rapport sur le départ d’Aljamain Sterling de l’UFC 267 n’a rien clarifié au-delà de cela l’UFC recherchera un combattant pouvant rencontrer Petr Yan lors du même événement:

« Le retour de l’UFC à Abu Dhabi se fera sans l’un de ses champions du monde. Plusieurs personnes connaissant les plans de la promotion ont confirmé à MMA Fighting que le champion des poids coq Aljamain Sterling est hors de son match revanche avec Petr Yan à l’UFC 267 pour des raisons non divulguées. L’événement est prévu pour le 30 octobre à l’Etihad Arena.

Pourquoi Aljamain Sterling a-t-il quitté l’UFC 267 ?

Mais maintenant, le même champion du monde de 135 livres révèle pourquoi il a dû quitter le combat (via Instagram) :

Avis

Mettons les choses au clair. À mes vrais fans, amis et famille qui me demandent : je ne suis PAS blessé. Pour les haters, essayer de détourner mon attention de mon coéquipier, Merab Dvalishvili, pour parler de moi et de ma situation n’est pas ce que je voulais faire.

« Merab avait l’air incroyable samedi soir et a eu une performance incroyable ! ma situation est compliquée. C’est du cou dont on parle ! C’est le MEILLEUR que j’aie jamais ressenti. Se réveiller le matin et pouvoir vivre sans souffrir de problèmes nerveux que j’ai depuis plus de 10 ans.

“Comme toujours, j’aime partager la vérité et être transparent avec mes fans sur le fait qu’ils ne se soucient vraiment pas de la santé des combattants. La formation s’est bien passée. Mais j’ai eu du mal à faire passer mon corps à travers deux tours lors de séances d’entraînement. La fatigue apparaît et les crampes persistent.

“Ce que mon chirurgien a dit, c’est parce que les nerfs se remettent encore du traumatisme à long terme et de la chirurgie que je viens de subir. Je ne peux rien y faire d’autre que d’apparaître dans une autre coquille de moi-même et risquer de gaspiller la chirurgie et peut-être de me blesser gravement !

« Au départ, je voulais me battre en décembre, mais les plans étaient avancés. Malheureusement mon corps n’est pas d’accord avec moi. Et j’ai demandé une prolongation et j’ai demandé à Petr Yan d’attendre, d’être le premier homme de l’UFC à le battre.

«Je veux voir comment se passe cette semaine et voir si le surentraînement était le vrai problème avec toute la fatigue, car je faisais du rattrapage ‘physiquement pour combattre beaucoup plus tôt que prévu. J’en parlerai plus sur mon podcast aujourd’hui, The Weekly Scraps.

Mais voici une version rapide de ce que j’essaie. Heureusement, l’équipe de l’UFC comprend ce que pourrait être la chirurgie de la colonne vertébrale. Et ils me donnent plus de temps pour réparer mon corps donc je n’ai aucune excuse quand je me bats à nouveau«.

