Alka Mittal devient la première femme à diriger ONGC

Titulaire d’un troisième cycle en économie, d’un MBA et d’un doctorat en commerce et études commerciales, Mittal a rejoint ONGC en 1985.

La société d’État Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) a déclaré mardi qu’Alka Mittal, directeur des ressources humaines de la société, avait pris en charge des charges supplémentaires en tant que président et directeur général. Mittal, qui est l’administrateur le plus haut placé du conseil d’administration de la société, devient la première femme à diriger le plus grand producteur de pétrole et de gaz du pays.

Mittal prend la barre à un moment où ONGC se tourne vers des partenariats privés pour augmenter la production de ses principaux gisements d’hydrocarbures. Le secrétaire supplémentaire du ministère du Pétrole et du Gaz naturel de l’Union, Amar Nath, avait récemment écrit à l’ancien président d’ONGC, Subhash Kumar, pour lui demander d’envisager de céder 60 % de sa participation dans les plus grands actifs pétroliers et gaziers du pays dans l’offshore de Mumbai.

Titulaire d’un diplôme de troisième cycle en économie, d’un MBA et d’un doctorat en commerce et études commerciales, Mittal a rejoint ONGC en 1985. Elle est également la première femme à occuper la charge d’un directeur à temps plein à ONGC. Mittal serait à l’origine de l’initiative « People’s Connect » de l’entreprise pour faciliter le partage des connaissances des employés en retraite aux jeunes professionnels de l’organisation.

Elle est membre du comité exécutif de l’Institut national de gestion du personnel et, jusqu’à récemment, était présidente du Forum des femmes dans le secteur public. L’ONGC, qui produit environ 65 % du pétrole brut national, a fourni 5,5 millions de tonnes de pétrole brut dans le trimestre terminé en septembre de ses champs pétrolifères vieillissants, enregistrant une baisse annuelle de 3,8 %.

Sa production de gaz naturel a chuté de 7% en glissement annuel à 5,5 milliards de mètres cubes au cours de la même période. La société a attribué la baisse de la production de pétrole brut et de gaz principalement aux conditions restrictives créées par le cyclone Tauktae et à l’impact de Covid-19.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.