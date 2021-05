Alkem Lab: Maintenir ‘acheter’, réviser l’objectif de prix à Rs 3,361

L’objectif de prix passe de 3 392 roupies à 3 361 roupies. Maintenez «acheter».

Le chiffre d’affaires d’Alkem au 4TFY21 était conforme à nos estimations; cependant l’EBITDA / PAT a manqué les estimations de 27% / 20%. Les activités aux États-Unis ont été touchées par des radiations de stocks extraordinaires qui ont entraîné une baisse des revenus et des coûts plus élevés. Les affaires en Inde sont restées saines au 4QFY21 et la direction a indiqué que le 1QFY22 bénéficierait d’un coup de pouce grâce à Covid. Nos estimations du BPA pour l’exercice 22/23 changent de -6% / – 1%. L’objectif de prix passe de 3 392 roupies à 3 361 roupies. Maintenez «acheter».

Les affaires aux États-Unis en prennent un coup, pour s’en remettre grâce aux lancements de nouveaux produits: le chiffre d’affaires aux États-Unis a baissé de 7% QoQ. La direction a attribué les raisons suivantes à la baisse des revenus: 1) L’un des principaux produits aux États-Unis avait des ventes plus faibles et a donc dû prendre une radiation des stocks 2) Les produits d’hiver ont enregistré une baisse des ventes au cours du trimestre 3) Les lancements de produits ont été effectués à la fin du trimestre 4) L’érosion de la part de marché de quelques produits. Les radiations de stocks d’une valeur de 0,8 milliard de roupies ont conduit les entreprises américaines à devenir un EBITDA négatif au 4TFY21 et à atteindre les marges brutes des entreprises de 365 points de base. Nous pensons que le succès des États-Unis était un événement ponctuel et qu’il reprendra à partir d’ici en grande partie grâce aux lancements de nouveaux produits. Au cours de l’exercice 21, Alkem a reçu 19 approbations ANDA mais n’a lancé que 12 produits, ce qui nous laisse croire que la dynamique de lancement de produits sera saine l’année prochaine et pourrait soutenir la croissance.

L’Inde pour obtenir un coup de pouce Covid; année pour rester volatile: les ventes en Inde ont été solides au cours du trimestre et ont augmenté de 17% en glissement annuel. Selon la direction, Alkem pourrait obtenir une bonne traction au 1QFY22 pour l’activité Vitamines / Minéraux, Antiacides et Antibiotiques, qui est maintenant revenue à des niveaux normaux. L’utilisation d’antibiotiques a été principalement menée par la pneumonie causée par Covid, ce qui n’était pas le cas lors de la première vague. La société a guidé pour une croissance au milieu de l’adolescence pour les activités nationales au cours de l’exercice 22.

Bien que l’espace injectable dans les hôpitaux ait été touché alors que les chirurgies électives sont à nouveau restées modérées, la baisse a été plus que compensée par de forts volumes d’OPD. À notre avis, les activités en Inde connaîtront de la volatilité en raison de la traction de covid au premier semestre et des effets saisonniers plus tard dans l’année. Au niveau de l’entreprise, nous intégrons un TCAC Chiffre d’affaires / BPA de 11% / 8% pour les exercices FY21-23E.

