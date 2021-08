Alkemi Network s’associe à Nexus Markets pour combler les mondes de CeFi et DeFi ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Le réseau Alkemi, une plate-forme qui relie CeFi et DeFi, s’est intégré à la plate-forme d’échange de crypto et de coffre-fort de prêt Nexus Markets. L’objectif est de fournir aux utilisateurs de Nexus des coffres-forts de source DeFi sur une interface d’échange bien connue. Grâce à la plate-forme de liquidité de qualité institutionnelle d’Alkemi, Nexus Markets offre des rendements de niveau DeFi via ses coffres-forts existants basés sur CeFi. Cela rassemble CeFi et DeFi en termes d’accessibilité et de potentiel de revenus.

Notamment, les utilisateurs de Nexus Markets peuvent gagner un revenu passif grâce à leurs pièces stables et à d’autres actifs cryptographiques tels que Ethereum et Wrapped Bitcoin. Il leur suffit d’affecter leurs liquidités aux coffres DeFi intégrés au réseau Alkemi.

L’initiative d’intégration des deux acteurs visait à résoudre le problème des utilisateurs qui souhaitent bénéficier des rendements lucratifs de DeFi mais restent sceptiques quant à son manque de réglementation. En règle générale, pour tirer parti de DeFi, les utilisateurs doivent acquérir des connaissances sur de nombreuses idéologies et procédures complexes. Ceux-ci incluent les portefeuilles Web3, la garde appropriée, les prix du gaz et les approbations. L’intégration d’Alkemi-Nexus Markets simplifie le processus en maintenant une interface Web2 familière. Le développement attire également des utilisateurs potentiels qui font davantage confiance aux plates-formes conformes aux normes bancaires.

En outre, le partenariat permet aux clients de Nexus de participer à un programme d’extraction de liquidités de qualité institutionnelle via le réseau Alkemi pour obtenir des taux DeFi. L’environnement de confiance développé par la paire permet aux institutions et aux détaillants de prêter leurs actifs en toute sécurité et de générer des rendements à la fois sur et hors chaîne.

Brian Mahoney co-fondateur et CSO du réseau Alkemi et Ian McAfee, co-fondateur et PDG de Nexus Markets et Shift Markets ont tous deux exprimé leur joie à l’idée d’initier un tel partenariat.

Lancé en avril 2021, le réseau Alkemi s’efforce de fournir aux clients institutionnels un moyen d’adopter DeFi. Pour cette raison, il dispose d’un certain nombre de fonctionnalités nécessaires, notamment des rapports avancés et des pools sans autorisation avec des contreparties connues. Son protocole phare Alkemi Earn permet d’emprunter et de prêter dans un environnement conforme. Dans le cadre de l’encouragement d’un écosystème DeFi tout compris, Alkemi Earn accordera également l’accès à un pool de liquidité secondaire et sans autorisation d’actifs numériques lors de l’événement de génération de jetons du réseau.

Nexus Markets, d’autre part, a été développé au sein de Shift Markets, un fournisseur de logiciels d’échange de devises sur quatre ans. L’équipe Nexus utilise FX et crypto pour développer une plate-forme d’échange crypto de classe mondiale. Ils brisent maintenant les barrières à l’entrée pour les clients FX et crypto, élargissant ainsi leur capacité d’emprunt et de prêt crypto.

