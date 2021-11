Alkimi Exchange lance un groupe de participation dans Lattice

Il s’agit du premier lancement et mise en œuvre de contrat intelligent d’Alkimi Exchange. Le pool de paris pour un maximum de 30 millions de jetons ADS s’ouvre le 24 novembre 2021 à 17h00 GMT et se termine le 24 décembre, a indiqué Invezz dans un communiqué de presse.

Mission de réduire le nombre d’annonces en ligne

Les utilisateurs peuvent rejoindre le pool de paris via le Lattice Exchange. Ce lancement est une étape importante pour Alkimi Exchange car ils ont pour mission de réduire le nombre et d’améliorer la qualité des publicités trouvées sur Internet. Alkimi souhaite que les internautes perçoivent les publicités comme une récompense et non comme une punition, comme c’est le cas aujourd’hui.

Le PDG et co-fondateur d’Alkimi Exchange, Benjamin Putley, a déclaré :

Le pool de paris est la première étape de notre feuille de route et je suis très fier de l’équipe qui l’a livré si efficacement. Le groupe de bande passante définira la bande passante nécessaire pour prendre en charge notre émission Something For Nothing, dans laquelle nous payons les éditeurs pour qu’ils ne diffusent PAS d’annonces. Au cours du premier trimestre de l’année prochaine, nous commencerons à travailler avec les meilleurs éditeurs au monde pour diffuser des annonces moins nombreuses mais plus pertinentes. Cela nous permettra d’aider les éditeurs qui diffusent moins et de meilleure qualité d’annonces sur Internet. Nous voulons récompenser les utilisateurs qui naviguent sur Internet et avec cette étape, nous nous rapprochons de l’atteindre. Une mauvaise publicité a cassé Internet, réparons cela avec $ ADS.

Mathias Goldmann, COO et co-fondateur de Constellation Network et Lattice Exchange, a ajouté :

Nous sommes très heureux de voir qu’Alkimi Exchange ouvre la voie à une nouvelle ère dans laquelle les gens interagissent avec les technologies numériques et Internet via ADS $. Cette augmentation de la qualité est due à l’utilisation de Constellation Hypergraph en combinaison avec la dynamique d’implantation DeFi et NFT. Les résultats seront un Internet meilleur et plus propre avec un utilisateur souverain au centre.

Alkimi annonce une collection exclusive de récompenses NFT

La nouvelle fait partie d’une série d’initiatives et de réalisations récentes, notamment le lancement d’une collection exclusive NFT appelée « AlEx The Alkimist ». La combinaison de la collection NFT et du pool de mises donne aux parties intéressées la possibilité de tirer un NFT d’un pool de 500 offres spéciales tant qu’elles misent un minimum spécifié de jetons ADS $.

La période de blocage des jetons misés sera de trois mois. Il existe cinq types différents de TVN.

Le post Alkimi Exchange lance un groupe de participation à Lattice est apparu en premier sur Invezz.