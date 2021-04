All a Godzilla contre Kong: Tatum (44) triomphe contre Curry (47)

Les Celtics commencent à faire la fête. Ils sont déjà six victoires d’affilée, ils reviennent grâce à de grands matchs à l’Est et ont réussi à s’arrêter, sans un Jaylen Brown venu de mettre 40 aux Lakers, les Warriors de Stephen Curry au bord de la neige. En NBA, vous respirez à nouveau vert.

Le meneur d’Akron a battu le record de la NBA pour le plus grand nombre de triples marqués en cinq matchs, 44. Dans ces cinq matchs, il a fait au moins 10 triples dans chacun, avec un énorme nul autre dans la ligue atteignant même deux. Cette saison . Ce sont des expositions du niveau 2015 ou 2016, sans exagération, de l’époque où il était MVP. Un connard. Avec lui dans ce mode, l’équipe de San Francisco progresse dans leur conférence et tente de se battre pour la série décisive. Mais La bonne chose pour Boston est que ni de cette façon, ni de recevoir 47 points de ‘Chef’ Curry, ils pourraient avec eux.

C’était un duel de plusieurs carats celui du TD Garden. Et parce que quelqu’un était à une hauteur considérable, avec Jayson Tatum contribuant 44 points, les locaux ont triomphé. Ils sont dans un moment doux, gagnent en cadence pour les séries éliminatoires, et il y a beaucoup d’espoir.

Les Warriors ont commencé un peu mieux et Curry a non seulement frappé de l’extérieur, mais a également blessé la défense des Celtics en pénétrant dans la zone. Son avantage dans le premier acte est passé à quatorze ans, ce qui se réduirait avec le temps grâce à l’effort plus choral du rival. Les locaux se sont améliorés avec le départ du moins habituel, de manière surprenante, et avec la nouvelle d’avoir Jabari Parker, sa nouvelle signature et un numéro deux entier du repêchage de 2014 avec pratiquement aucune opportunité dans leurs dernières étapes, faisant des jeux de force et frappant la cible . Lui et Pritchard ont donné un petit coup de pouce à Boston pour mettre de l’ordre dans le match. En tant qu’époux, Walker (26) ou Wiggins (22) allaient bien, mais rien de tel que de regarder l’événement principal. Tatum les a mis dans toutes les couleurs et Curry, jonglant et en atteignant un presque de son dos et avec son pied gauche de sept mètres. Un délice pour les sens. Les Celtics étaient suffisamment revenus et étaient prêts à se battre pour le quatrième quart-temps. Rien à donner. Même Toscano-Anderson a ramené à la maison une commotion cérébrale après s’être jeté contre la table des marqueurs en combattant un ballon. C’est comme ça que tout était électrique. Dans une finale digne du reste de la nuit, Kemba Walker, le critique, a marqué un triple en l’absence de 24 secondes pour mettre cinq devant le sien, Curry a répondu rapidement mais, et après deux libres de Tatum au pot, il ne pouvait pas avec un deuxième triple qui s’est terminé avec les options Golden State Warriors.