All American: Homecoming: 7 choses rapides que nous savons sur la prochaine série dérivée

Le pilote est réalisé par Michael Schultz de All American

Un pilier d’Hollywood avec près de 50 ans d’expérience à son actif, Michael Schultz est l’un des réalisateurs les plus accomplis travaillant aujourd’hui, tant au cinéma qu’à la télévision. En tant que cinéaste, Schultz est surtout connu pour avoir dirigé Cooley High, The Last Dragon, Car Wash, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dans quel sens va-t-il ?, Krush Groove, Greased Lightning et Disorderlies. De plus, en tant que réalisateur de télévision, Schultz a appelé les coups sur les épisodes d’Everwood, Arrow, black-ish, Black Lightning, New Girl, The Mysteries of Laura, Chuck, Hart of Dixie, Brothers & Sisters, Touched By An Angel, Charmed , The Practice, Ally McBeal, The Adventures of Young Indiana Jones, Chicago Hope, Picket Fences, Gilmore Girls et All American, pour ne citer que quelques crédits.

Certes, l’implication de Michael Schultz dans cette dernière émission a fait de lui un choix facile pour cette série dérivée. Il suffit de dire que le réalisateur vétéran est un homme qui travaille dur, et All American: Homecoming n’est que le dernier ajout au curriculum vitae toujours plus vaste de Schultz.