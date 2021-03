All American: La liste de distribution mise à jour du spin-off de retour à la maison comprend Legacies Star et plus

Netta Walker (Keisha McCalla)

Bien qu’elle soit encore relativement nouvelle à la télévision, Netta Walker a un long CV de crédits de théâtre, y compris Rent, Hamlet et Great Expectations. All American: Homecoming marque le premier rôle télévisé de Walker après un spot invité sur NBC’s Chicago Fire. Dans le pilote de la porte dérobée, l’actrice jouera Keisha McCalla, une mondaine du campus et l’héritage de Bringston. Walker McCalla est une étudiante en pré-médecine qui rêve d’une carrière de danseur au grand désarroi de son père universitaire.