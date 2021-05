«All American» ou «All Propaganda»? CW Drama pousse sans relâche l’agenda BLM ⋆ .

À ce stade, la CW devrait vraiment envisager de changer le nom de son drame sportif All American en All Propaganda. C’est la quatrième semaine que la série nous a poussé un récit pro-BLM et anti-flic, mais maintenant l’Amérique dans son ensemble, ainsi que ceux qui soutiennent la police, sont jetés dans le jeu du blâme, comme ils l’ont affirmé. a toujours été contre les Noirs – «Ils ne le cachent plus.» Pire encore, ils ont dépeint la police comme traquant et traquant littéralement une personne noire, probablement pour que l’émission puisse nous convaincre du récit qu’ils ont poussé la semaine dernière – que la police est là pour «chasser» les Noirs.

Dans l’épisode de lundi «Bring the Noise», Spencer (Daniel Ezra) et Olivia (Samantha Logan) se retrouvent aux nouvelles pour leur rôle dans la tentative d’obtenir justice pour une jeune femme noire innocente, Tamika Pratt, qui a été abattue. par un policier raciste. Le journaliste de la télévision annonce que les deux sont «surnommés le visage d’un nouveau mouvement».

Spencer est reconnu parce qu’il a rallié son équipe de football pour renoncer à sa chance aux championnats en prenant un genou lors de leur match éliminatoire, à quel point l’autre équipe a fait de même. Nous découvrons dans cet épisode que toutes les équipes de leur division ont emboîté le pas, alors elles ont vraiment leur chance au championnat, après tout. (Ce qui envoie un message déroutant. Je pensais que c’était censé être un pays raciste qui était contre les Noirs depuis le début, selon leur récit. Alors, pourquoi chaque équipe se joindrait-elle à eux dans leur protestation?)

Olivia est reconnue pour avoir volé les images de la caméra corporelle de la fusillade de sa mère, qui est l’AD, et les avoir rendues publiques. Bientôt, les deux deviennent des victimes doubles, une fois pour être noires, et deux fois pour avoir défendu Tamika dans une Amérique prétendument raciste. Non seulement ils suscitent de la haine en ligne, mais les confrontations deviennent également publiques.

Un homme blanc leur dit: «Ces officiers ont des familles, vous savez. Vous ruinez leur vie », ce qui met Olivia en colère. «Comment les gens peuvent-ils être plus contrariés par le licenciement d’une personne qu’une femme assassinée?» elle demande. Spencer répond: “Une femme noire, et êtes-vous vraiment surpris?” Il suggère ensuite qu’ils restent concentrés sur leur «joie noire». Leçon numéro un des libéraux – quiconque défend la police est comme cette caricature raciste et ne se soucie pas de la vie des Noirs ou de leur joie.

Plus tard, Spencer reçoit un appel téléphonique qui l’envoie, lui et Olivia, se précipiter au centre-ville pour trouver un trou percé par la fenêtre de leur café préféré:

Asher: J’étais là quand c’est arrivé. Ce type est entré en criant à propos de l’affiche «Black Lives Matter», en disant: «Toutes les vies comptent», exigeant qu’ils la décrochent. Environ une minute après l’avoir expulsé, une brique s’est écrasée à travers la fenêtre. Spencer: Si je n’étais pas dans l’actualité, cet endroit n’aurait jamais été ciblé. Olivia: Non, c’est moi qui ai raccroché l’affiche. Asher: Ce n’est ni de ta faute. Ne blâmez pas celui qui l’a réellement fait.

Obtenir le point? La deuxième leçon libérale est que quiconque croit que «toutes les vies comptent» n’est qu’un raciste pervers qui détruirait la propriété publique dans une affaire violente. Oh, attendez…. n’est-ce pas ce que fait BLM? Mais, juste au cas où vous auriez oublié la première leçon libérale, ils se sont assurés de faire ressortir ce point avec une autre caricature raciste:

Olivia: Putain de nerf. J’aurais aimé que nous soyons là quand c’est arrivé. Spencer: Et qu’aurais-tu fait? Olivia: Lui a crié dessus, l’a frappé. Je ne sais pas. Pourquoi n’es-tu pas plus contrarié? Spencer: Je le suis, mais tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, Liv. Olivia: J’ai juste – j’ai l’impression d’être juste en marge d’un combat que j’ai commencé, alors que je devrais être là-bas, me battre. Quoi, Gabby? Jacasseur: Je ne vous ai pas assimilé à des racistes, mais je suppose que j’avais tort. Olivia: Oh, nous sommes – nous sommes racistes? Jacasseur: Les flics détestent les Noirs? C’est ce que tu penses, non? Oubliez-vous qu’ils ont le droit de se protéger? J’espère que vos 15 secondes de gloire en valaient la peine. Olivia: Avez-vous même vu les images? Ils ont assassiné Tamika! Spencer: Très bien, laisse-le. Allons-y. Olivia: Oh, et au fait, c’est 15 minutes de gloire, espèce de salope stupide. Oh mon Dieu! Spencer: Attends. Arrêter! Arrêter! Éloignez-vous! Je ne serai pas aussi gentil que Liv! Arrêter! Olivia: Non! Non! Elle peut rester ici parce que j’appelle les flics! Spencer: Pour dire quoi? Pour dire quoi? Qu’une reine du bal en herbe vous a jeté son verre? Olivia: Pourquoi pas? Elle vient de m’agresser! Cette salope devrait être en prison! Spencer: Votre visage est partout dans l’actualité pour avoir fait virer les flics! Ils ne sont pas de notre côté en ce moment! Olivia: Quoi? Alors quoi, quoi? On ne fait rien? Quoi, nous restons assis ici et nous acceptons simplement que c’est le pays dans lequel nous vivons? Spencer: Ça a toujours été ce pays, LIV! Ils ne le cachent plus. Et ce que nous faisons, c’est garder la tête haute malgré tout parce que notre valeur ne vient pas d’eux.

Encore une fois, des messages mitigés. Spencer dit: «Ils ne sont pas de notre côté à l’heure actuelle. » Quand le spectacle prétend qu’ils ne l’ont jamais été. Et le premier instinct d’Olivia est d’appeler les flics quand tout le monde qu’elle connaît et respecte les a dépeints comme des racistes cherchant à «chasser» les Noirs et que le système ne peut pas être réparé? Droite. C’est une logique libérale pour vous.

Cependant, ils ont gardé le meilleur pour la fin. Au cas où vous ne seriez peut-être pas convaincu que les policiers sont des prédateurs méchants et racistes, jetez un œil à cette scène où un flic vengeur traque et harcèle Olivia, puis lui envoie un signal menaçant avec un seul regard de mort:

Laura: Hé, chérie. Olivia: Maman, je pense il y a un flic qui me suit, mais je n’ai rien fait de mal. Laura: Maintenant, Liv, tu es sûre? Olivia: Et si c’est parce que j’ai divulgué cette vidéo? Je – je ne sais pas – je ne sais pas quoi – je ne sais pas quoi faire. Et il me retire et – Laura: Ok, calme-toi, chérie. Arrêtez-vous quelque part où vous n’êtes pas seul. Olivia: Maman, quoi – mais et si – Laura: C’est bon. Restez au téléphone. Dites-moi ce qui se passe en ce moment. Olivia! Liv! Parle-moi. Olivia: Je… maman, je pense que ça va. Il est parti. JE- Laura: D’accord. C’est bon chéri. Dis-moi o tu es. Je viens te chercher maintenant. Envoyez-moi simplement votre épingle.

Assez déjà avec la propagande constante, All American. Nous avons compris. Malgré le nom de votre émission, vous détestez l’Amérique. Vous détestez la police. Et vous détestez quiconque ose croire que les vies noires et bleues comptent.

Cette émission est si loin de ce qu’est vraiment l’Amérique, ainsi que de la grande majorité des bons policiers qui sacrifient leur vie pour protéger les citoyens chaque jour. Attendez… est-ce que défendre de bons officiers fait de moi un raciste diabolique qui va soudain vouloir jeter une brique à travers une fenêtre, ou peut-être attaquer quelqu’un avec une boisson fraîche? #eyeroll

Les conservateurs ripostent! Cet épisode a été sponsorisé par Colgate, Liberty Mutual et Starbucks. Cliquez sur chaque annonceur pour obtenir ses coordonnées afin que vous puissiez lui faire savoir ce que vous pensez de cet épisode!