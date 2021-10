‘All American’ Saison 4: Tout savoir

Tous les américains sont de retour. L’émission à succès CW revient pour sa quatrième saison ce soir à 20 h HE, et il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. La fin de la saison 3 a vu un certain nombre de personnages en difficulté, ce qui a amené les fans à se poser de nombreuses questions sur l’avenir de la série.

PopCulture.com a parlé à la star américaine Cody Christan plus tôt cette année et a dévoilé des détails sur la saison 4. « Personnellement, je n’ai aucune information concernant les intrigues ou ce qui va se passer », a déclaré Christian à PopCulture. « Je sais en termes de chronologie, nous reprenons la saison 4 là où nous avons laissé la saison 3 du match de championnat entre Crenshaw et Beverley. Donc je sais que nous allons reprendre là et ensuite nous allons en quelque sorte accélérer notre chemin à travers le reste de leur dernière année d’école, année de terminale. »

Christian a poursuivi: « J’imagine tout ce qui se passe à l’automne juste après le match de championnat, puis vous avez l’année suivante, qui est la partie printanière. Et puis nous parlons de l’obtention du diplôme, de la visite des collèges, à quoi cela ressemble-t-il ? Donc je sais qu’il y a beaucoup à explorer, je n’ai tout simplement pas les détails pour le moment, mais d’après ce que j’ai entendu dire, ça va être une excellente saison. » Voici un aperçu de tout ce que vous devez savoir sur la quatrième saison.

Est-ce que Coop est d’accord ?

La scène finale de All American Season 3 a vu Coop se faire tirer dessus par Mo, qui pense qu’elle est responsable de la mort de son frère Tyrone. Mo est abattu par Preach. qui va ensuite à Coop qui se bat pour sa vie. Tout l’été, les fans ont demandé si Coop allait bien.

Spencer dans la tourmente

Spencer découvrira Coop lors de la première de la saison 4, et cela pourrait avoir des ramifications majeures sur son avenir. En plus de cela, Spencer et son entraîneur Billy Baker et pas dans les meilleurs termes après que Spencer ait entraîné le fils de Billy, Jordan, dans son dos. Jordan a été contraint de s’absenter le reste de la saison en raison de problèmes de commotion cérébrale.

La carrière d’Asher dans le football est-elle terminée ?

L’un des moments les plus émouvants de la finale de la saison 3 a été lorsqu’Asher a appris qu’il ne pouvait plus jouer au football en raison d’une maladie cardiaque. Asher était sur le point d’obtenir une bourse de football et il a travaillé très dur pour gagner la confiance de l’entraîneur Montez. Asher obtient-il un deuxième avis, ou va-t-il se retirer du jeu ?

Layla est en difficulté

Layla pourrait être en danger comme elle l’est avec Carrie. À la fin de la saison 3, le père de Layla voit une note de Carrie qui indique qu’elle se fera du mal à elle-même et à Layla. Et quand le père de Layla essaie de l’appeler, il se rend compte qu’elle n’a pas son téléphone portable.

L’avenir de Jordan et Simone

On dirait que Jordan et Simone vont se séparer. Le couple a fait annuler son mariage lors de la finale de la saison 3 et n’a jamais eu sa grande cérémonie de mariage. Simone sera présentée dans la série dérivée All American: Homecoming, et il semble qu’elle aura un nouvel intérêt amoureux dans un avenir prévisible.

Le match de championnat

Avec tout le drame, il est facile d’oublier qu’il y a un match de championnat entre Beverly et Crenshaw. Spencer est retourné à Crenshaw pour sauver l’école et a mené l’équipe au match de championnat de l’État. Cependant, Crenshaw fait face à une équipe de Beverly qui a remporté le titre de l’État la saison dernière.

La relation Spencer et Olivia

On dirait que Spencer et Olivia sont enfin en couple. C’est quelque chose que les fans souhaitent depuis le début de la série en 2018, car Oliva était la seule à avoir vraiment aidé Spencer lorsqu’il a déménagé à Beverly. Voyons si les deux sont capables de traverser tout le drame qu’ils vont endurer.

