All American Star a eu la meilleure réaction à la série n°1 sur Netflix “à nouveau”

La quatrième saison de All American devrait être diffusée en octobre sur The CW, mais si l’histoire est une indication, de nombreuses personnes attendront probablement que la prochaine saison soit disponible en streaming et dans son intégralité avant de la regarder. La CW n’est pas connue pour avoir les meilleures cotes d’écoute, mais les émissions accumulent souvent des adeptes cultes. Actuellement, All American est descendu au n ° 2 sur Netflix car la deuxième saison de Netflix Original Outer Banks a pris la première place, mais c’est avant tout la concurrence en ce qui concerne les originaux non Netflix, cela ne semble pas aller. sortir du Top 10 de sitôt.