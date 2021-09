All Female Rock Band Plush annonce son premier album éponyme et sort un nouveau single ‘Athena’

Groupe de rock entièrement féminin PELUCHE sortira son premier album éponyme le 29 octobre via Divertissement sur la chaussée. Le LP a été produit par Johnny K (TACHES, 3 PORTES VERS LE BAS, PERTURBÉ) et propose treize morceaux de heavy rock mélodique.

“Peluche” liste des pistes :

01. Athéna



02. Champion



03. Détester



04. trouvé un moyen



05. Je m’en fiche



06. Sobre



07. Mieux seul



08. Désolé



09. Pourquoi j’essaye même



dix. Fais-moi tomber



11. Ne dis pas ça



12. Ne gagnera pas



13. Éloignez-vous

Les filles viennent de sortir leur deuxième single, “Athéna”, une chanson à couper le souffle qui a électrisé le public lors de récentes performances live à travers les États-Unis. “Athéna” suit PELUCHEle premier tube de “Détester”, qui s’est hissé au n°24 le Panneau d’affichage‘s Mainstream Rock Chart et a continué à figurer dans les charts pendant un total de 17 semaines consécutives.

Chanteur Moriah Formica dit: “‘Athéna’ est l’une de mes préférées sur l’album et définitivement ma chanson préférée à jouer en live. J’ai hâte que cet album sorte et que tout le monde entende ce que nous avons créé.”

Bassiste Ashley Suppa ajoute : « J’ai toujours regardé ‘Athéna’ comme une chanson qui introduit une énergie mystifiante et intense dans notre album.”

Guitariste Bella Perron note: “C’est incroyable de voir une réponse aussi positive à la chanson. Nous sommes tous très reconnaissants pour le soutien.”

Le batteur Brooke Colucci dit : “Nous sommes tellement excités de sortir notre premier album et je crois vraiment qu’il y a quelque chose pour tout le monde.”

Originaire du nord de l’État de New York, PELUCHE est composé de quatre filles phénoménales, toutes âgées de moins de 21 ans, dont les réalisations et le talent éclipsent leur âge. Ils ont un objectif en tête : ramener un groupe de rock entièrement féminin au premier plan de l’industrie de la musique.

Formica Raconté Actualités en vedette qu’elle, Colucci et Suppa se sont réunis grâce à des connexions mutuelles, tandis que Perron trouvé le groupe via un post TEMPÊTE HALES la chanteuse Lzzy Hale fait quand elle a entendu Formica voulait former un groupe entièrement féminin.



