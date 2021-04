“ All For You ”: la chanson à succès libératrice de Janet Jackson

Janet Jackson est restée l’une des plus grandes icônes de la pop depuis sa transition de star d’enfant à artiste à triple menace dans les années 80. Elle a transformé des paroles alors provocantes sur les conflits des femmes noires (Control 1986), les problèmes sociaux (1989’s Rhythm Nation) et la conscience sexuelle (1993’s Janet et 1997’s The Velvet Rope) en plus de 100 millions de disques vendus dans le monde.

Mais après des décennies à intégrer des thèmes lourds dans sa musique, Jackson a décidé d’entrer dans le 21e siècle avec une énergie légère. 2001 All For You, son septième album, faisait suite à The Velvet Rope, émotionnellement intense, qui déballait le traumatisme et l’identité sexuelle. All For You a cimenté le nouveau chapitre de Jackson, à la fin de son mariage discret avec René Elizondo, Jr. Avec un mélange de danse, de pop et de funk, l’album était une célébration de la libération sexuelle qui est venue avec le fait d’être nouvellement célibataire.

Écoutez «All for You» de Janet Jackson sur Apple Music ou Spotify.

«All For You», le premier single éponyme de l’album, a capturé cette nature insouciante avec un échantillon du single de 1980 de l’ensemble italo-américain Change «The Glow of Love». “Dans l’histoire de Janet, les disques qui sont les disques heureux, qui font sourire les gens, ont toujours été les disques les plus réussis”, a déclaré le co-producteur de longue date Jimmy Jam à MTV à l’époque. «Quand je pense à toi» à «n’a pas vraiment d’importance». Cela continue cette tradition, avec une sorte de clin d’œil à la musique de danse des années 80.

«All For You» a résonné les côtés pétillants et effrontés de la personnalité de Jackson. Il y a des harmonies chaleureuses aussi brillantes que son célèbre sourire, mais elle l’empêche d’être trop sucré avec cette méchanceté caractéristique («J’ai un joli paquet bien / Je suppose que je vais devoir le monter ce soir»).

“[‘All For You’] a été inspiré par l’expérience d’aller dans des clubs et de s’amuser avec des amis. Vous voyez quelqu’un qui pourrait être attrayant et dont vous pouvez dire qu’il veut vous approcher », a expliqué Jackson dans une vidéo promotionnelle de 2001. «Mais l’intimidation fait obstacle. Cela m’est arrivé toute ma vie. Tous ceux avec qui je suis sorti, j’ai demandé. J’espère que cela changera.

Le single a reçu une vidéo tout aussi colorée (réalisée par Dave Meyers) qui a suivi Jackson et son équipe lors d’une soirée amusante dans un monde en deux dimensions. La vidéo est surtout connue pour sa pause dansante qui présentait des échantillons de «Centipede» de sa sœur Rebbie Jackson, «The Pleasure Principle» et «Go Deep» de Jackson et «Let the Music Play» de Shannon.

La combinaison vivante de la chanson et de la vidéo a conduit «All For You» au sommet du palmarès Hot 100 de Billboard où il est resté pendant sept semaines consécutives. Marquant le 10e hit n ° 1 de Jackson, elle est entrée deux fois dans l’histoire en tant que première chanson de la décennie par une artiste féminine à atteindre la première place et a été la plus ancienne des charts en 2001.

«All For You» était également un favori de la radio, devenant le premier single à être ajouté à toutes les stations de radio pop, rythmiques et urbaines. Enfin, il a remporté un Grammy Award pour le meilleur enregistrement de danse et un ASCAP Rhythm & Soul Awards pour la meilleure chanson de danse de l’année. L’album double platine qui l’accompagnait était le cinquième album consécutif de Jackson en tête du Billboard 200, et avait la deuxième plus grande vente d’ouverture d’une artiste féminine derrière Oops de Britney Spears! … I Did It Again.

Alors qu’elle était déjà considérée comme une icône, All For You a cimenté ce statut. (Et littéralement, en 2001, elle a été couronnée icône inaugurale de MTV.) L’album a montré qu’il y avait en effet du bonheur après la tempête, et longtemps après sa sortie, Janet a continué à se prélasser dans son soleil auto-créé.

«All For You» de Janet Jackson est apparu sur Now That’s What I Call Music en 2001! 7, aux côtés d’autres jams comme «Survivor» de Destiny’s Child et «Let Me Blow Ya Mind» d’Eve avec Gwen Stefani. Vous cherchez plus d’histoires derrière les plus grands succès de la musique? Découvrez le Now! C’est ce que j’appelle la page Musique.