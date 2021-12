« All I Want for Christmas » de Mariah Carey franchit 1 milliard de streams

Le classique des vacances de Mariah Carey « All I Want for Christmas » vient de franchir 1 milliard de flux Spotify, selon la plateforme de streaming. L’accomplissement ajoute un autre « cha-ching » au distributeur de billets de Noël lucratif de Carey.

Combien Mariah Carey gagne à chaque Noël ? La réponse à cette question se compte facilement par millions, bien que les coffres de Noël de Carey soient devenus plus gros. Le 22 décembre, Carey a annoncé que « All I Want for Christmas » avait franchi le seuil du milliard de lectures sur Spotify.

« Merci Spotify, le Lambily et tous ceux qui diffusent cette chanson pour ajouter un peu de festivité à la saison! » Mariah Carey a partagé. « J’apprécie vraiment chacun de ces 1 milliard de flux ! »

Par ailleurs, Spotify a confirmé que le seuil s’était effectivement produit au cours de la première semaine de décembre. Cela a jeté les bases d’une belle célébration avant Noël. Mais il a fallu beaucoup de temps à Carey pour en arriver là. « All I Want for Christmas » est sorti en 1994, 14 ans avant que Spotify ne devienne une petite plate-forme en Suède. Depuis les débuts de Spotify, « All I Want for Christmas » a poursuivi un voyage de 13 ans vers le statut de milliard de streams, stimulé par le récent succès en tête des charts.

Cela fait partie d’un empire de Noël en croissance constante pour Mariah Carey.

La « Reine de Noël » se taille une affaire de Noël depuis le début des années 90, avec « All I Want for Christmas » marquant l’ascension. Depuis ce moment, Carey est devenu un pilier de plus en plus important des charts de Noël, aux côtés de classiques légendaires de légendes comme Dean Martin, Nat King Cole et Bing Crosby.

Mais contrairement à ces icônes d’une époque antérieure, Carey est bien vivant – et célèbre chaque Noël avec des offres spéciales en direct, des offres de parrainage (Carey fait actuellement la promotion de McDonald’s pour les vacances) et d’autres activités promotionnelles. En effet, la stature de Noël de Carey grandit chaque année, grâce à ses activités promotionnelles de vacances continues.

Très peu de chansons atteignent le milliard sur Spotify. Selon la liste de lecture « Billions Club » de Spotify, seulement 190 chansons ont atteint le niveau à 9 chiffres. C’est un nombre incroyablement bas par rapport aux dizaines de millions de morceaux qui composent le catalogue Spotify. Tout récemment, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a estimé que 70 000 pistes sont téléchargées sur Spotify chaque jour.

Et les riches en streaming ne font que s’enrichir. Rien que cette semaine, « Shape of You » d’Ed Sheeran a battu des records avec 3 milliards de streams, ce qui en fait la chanson la plus jouée sur Spotify. D’autres pistes franchissent également régulièrement la barre des deux milliards. Mais quand il s’agit de Noël, le morceau de Carey est facilement numéro un.