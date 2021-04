All India Gem and Jewellery Domestic Council demande au Maharashtra CM d’autoriser les bijoutiers à opérer en lock-out

Facilité de faire des affaires pour les MPME: L’organisme national de l’industrie des pierres précieuses et de la bijouterie All India Gem and Jewellery Domestic Council (GJC) a écrit au ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray pour permettre aux bijoutiers d’opérer les jours de fête du mois d’avril et de la saison des mariages à venir malgré le confinement.

Il y a plusieurs occasions propices telles que Gudi Padwa (Nouvel An pour les Maharashtrians) et d’autres festivals de récolte d’été tels que Ugadi, Chaitra Navratri, Jhulelal Jayanti le 13 avril 2021; Mesha Sankranti, Nouvel An solaire, Puthandu, Vishu Kani, Masik Karthigai, Ambedkar Jayanti et Baisakhi le 14 avril 2021; et Gauri Puja, Gangaur et Pohela Boishakha le 15 avril 2021 entre autres.

GJC, qui représente plus de 6,00 000 joueurs liés au secteur, a également demandé à permettre aux bijoutiers d’opérer pendant la prochaine saison des mariages en avril-juin en raison de plusieurs dates propices à partir de la mi-avril.

Chaque année, le secteur de la bijouterie connaît une augmentation des ventes d’environ 30 à 40%, selon le communiqué. On craint qu’en raison du verrouillage et de la fermeture des points de vente au détail, les détaillants ne soient pas en mesure de terminer les commandes que les clients avaient passées pour Gudi Padwa et les mariages.

«Les nouvelles restrictions de verrouillage« Briser la chaîne », imposées du 5 avril 2021 au 30 avril 2021, ont le potentiel de briser l’épine dorsale de chaque bijoutier du Maharashtra», a déclaré le communiqué de l’organisme de l’industrie.

Dans une lettre adressée au ministre en chef du Maharashtra, Ashish Pethe, président du GJC, a déclaré: «Le secteur indien des pierres précieuses et de la bijouterie attendait avec impatience un scénario encourageant en 2021 … L’industrie voyait un graphique à la hausse mais maintenant avec un nouveau verrouillage restrictions en avril, les moyens de subsistance de nombreux artisans et bijoutiers indépendants seront affectés et leurs familles en souffriront. Le bijou et les bijoux indigènes traditionnels de Make in India ne pourront pas survivre à un autre verrouillage car la situation sur le terrain est vraiment mauvaise.

«Le Maharashtra et en particulier Mumbai est un HUB majeur pour des milliers de grossistes et de fabricants. C’est également le plus grand marché pour les exportations de diamants et la majorité des bijoux en Inde et dans le monde sont fournis par Zaveri Bazaar. Maharashtra abrite également des lakhs de bijoutiers et d’artisans qui ont émigré de toutes les régions de l’Inde. Le verrouillage imposé aura des répercussions sur l’ensemble du pays et sa chaîne d’approvisionnement », a-t-il ajouté.

