“All My Love”: le premier numéro 1 d’une brillante carrière de Patti Page

Savez-vous qui était l’artiste féminine la plus vendue aux États-Unis dans les années 50 ? Si vous pensez que cela pourrait être Connie Francis, ou Sarah Vaughan, ou Teresa Brewer, détrompez-vous. Ils faisaient tous partie du Top 5, mais aucun d’entre eux ne pouvait égaler celui de l’Oklahoma Patty Page. Le 26 août 1950, elle entre dans les charts américains avec ce qui deviendra sa première n°1.

Page a sorti plusieurs flops au début de sa carrière et a chanté brièvement avec Benny Goodman en 1948. Elle est apparue pour la première fois sur un palmarès Billboard cette année-là, quand, à l’âge de 20 ans, elle a atteint le n ° 12 avec “Confess”, sur sa maison de longue date de Mercury Records, accompagnée du George Barnes Trio. Il a fait des vagues non seulement à cause de la voix de Page, mais parce que c’était l’un des premiers enregistrements à utiliser la technologie multipiste.

Après une série de sorties populaires, Patti est entrée dans les charts ce jour-là d’août 1950 avec “Tout mon amour,” dont la mélodie, de Paul Durand, était basée sur le Boléro de Ravel. L’enregistrement de Page comportait des paroles en anglais (écrites par Mitchell Parish) d’une chanson enregistrée pour la première fois en français par Jacqueline François. Le public américain en a profité : fin octobre, la version de Page a commencé une course de cinq semaines à la première place. La chanson a été enregistrée à l’époque par Guy Lombardo, Bing Crosby et Percy Faith.

Page serait de retour au sommet des charts avant Noël 1950 avec ce qui était peut-être la chanson de sa carrière, « The Tennessee Waltz », qui s’est vendue à plus de six millions d’exemplaires. Il n’était donc pas surprenant qu’elle soit nommée la chanteuse la plus prometteuse de 1950. D’autres sommets des charts se sont ensuivis avec “I Went To Your Wedding” en 1952 et “The Doggie In The Window” l’année suivante, au milieu de dizaines de frapper des enregistrements.

