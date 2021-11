« All Night Long (All Night) »: Lionel Richie n’a pas pu ralentir

« Eh bien mes amis, le moment est venu… » pour commémorer un lyrique très reconnaissable et un anniversaire de charte pour Lionel Richie. Le 12 novembre 1983, « Toute la nuit (toute la nuit) » a terminé son ascension au sommet du Billboard Hot 100, en passe de devenir l’un des hymnes de sa carrière.

Écrit par Richie et coproduit par l’artiste avec James Carmichael, « All Night Long » gravissait les échelons de la pop américaine depuis la mi-septembre. De plus, il était déjà au milieu d’une course de sept semaines au n ° 1 du sondage R&B. Ensuite, il a commencé un règne pop de quatre semaines, saisissant la couronne de « Islands In The Stream » de Kenny Rogers et Dolly Parton. Sur le graphique R&B, la solide fin d’année de la Motown se poursuivrait lorsque Richie était suivi au sommet par Débarquer‘s « Le temps révélera ».

« All Night Long » était l’un des nombreux succès de Je ne peux pas ralentir, le deuxième album solo de Lionel, qui était lui-même un poids lourd des ventes, certifié dix fois platine en Amérique en un peu plus de deux ans, à la fin de 1985. De loin l’album le plus vendu de la carrière stellaire de Richie, ses ventes mondiales estimées sont maintenant quelque 20 millions.

Faire de la magie au coucher du soleil

Enregistré aux Ocean Way Studios sur Sunset Boulevard à Los Angeles au printemps 1983, le morceau mettait en vedette des joueurs aussi célèbres que Greg Phillinganes aux synthétiseurs, Paulinho da Costa aux percussions et une équipe de choristes comprenant un Richard Marx alors inconnu.

Quant au chant de style jamaïcain où Richie et le chœur chantaient « Tom bo li de say di moi ya, yeah, jambo, jumbo », qu’est-ce que cela signifiait ? Cet écrivain a posé cette même question à Lionel dans une interview pour l’hebdomadaire pop britannique Record Mirror au moment du succès du single. « Si vous revenez en arrière et essayez de découvrir ce que cela signifie, dit-il, c’est comme la plupart des Bob Marleychante. Ils ne veulent vraiment rien dire, mais vous savez ce qu’ils veulent dire – vous savez ce que je dis ? C’est un vieux chant jamaïcain.

