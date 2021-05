All Rise and The Unicorn annulé alors que CBS renouvelle deux séries Freshman ⋆ .

CBS coupe une paire de séries de deuxième année.

Le réseau a confirmé que All Rise et The Unicorn ont été annulés après deux saisons.

Le Simone Missick-fronted All Rise a en moyenne 4 millions de téléspectateurs et une cote de 0,45 dans la démo cette saison.

Il a chuté de 27% par rapport à sa première année mais a réussi à rester relativement stable tout au long de la saison.

All Rise s’est concentré sur les cas et la vie personnelle des juges, des procureurs et des défenseurs publics dans un palais de justice de Los Angeles.

Missick a joué Lola Carmichael, tandis que Wilson Bethel a joué son meilleur ami, le procureur adjoint du district Mark Callan.

Le casting comprenait également Marg Helgenberger comme juge Lisa Benner, Jessica Camacho comme défenseur public Emily Lopez, J. Alex Brinson comme Luke Watkins, Lindsay Mendez comme sténographe judiciaire Sara Castillo et Ruthie Ann Miles comme assistante de Lola Sherri Kansky.

La série a été en proie à des problèmes dans les coulisses tout au long de sa course, le créateur Greg Spottiswood ayant récemment été licencié.

La série n’était pas entièrement détenue par CBS, ce qui compliquait les choses.

La deuxième comédie, The Unicorn, qui mettait en vedette Walton Goggins est également annulée.

Walton a joué Wade, un veuf qui rentre dans le monde des rencontres tout en réalisant que le monde a complètement changé depuis qu’il est sorti avant.

La Licorne a attiré en moyenne 3,6 millions de téléspectateurs et une cote de 0,45 dans la démo, soit une baisse de 36% d’une année sur l’autre.

CBS a également repris les comédies B Positive et The United States of Al de Chuck Lorre pour la deuxième saison.

CBS avait précédemment renouvelé NCIS, The Equalizer, FBI, Young Sheldon, Blue Bloods, FBI Most Wanted, NCIS: Los Angeles, Magnum PI, The Neighborhood, Bob Hearts Abishola, Bull et SWAT.

L’équipe SEAL et Clarice restent dans la bulle, mais des rapports récents suggèrent qu’ils passeront tous les deux à Paramount +.

Le déménagement serait lié au fait que CBS aurait trop d’émissions sur le pont pour la saison prochaine, avec des retombées de NCIS, FBI et CSI déjà commandées, en plus de plusieurs nouvelles séries.

CBS est sur le point de dévoiler son calendrier pour l’automne dans les prochains jours, ce qui devrait ressembler à un calendrier beaucoup plus cohérent que ces dernières années.

L’automne dernier, le réseau a connu des difficultés à cause du COVID-19 avec moins d’épisodes de séries de retour scénarisées.

Le réseau devrait également avoir une saison de Survivor sur le pont pour l’automne.

