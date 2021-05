‘All Star’: L’histoire derrière la chanson à succès de Smash Mouth

Après le succès initial de leur premier single, «Walkin ‘On The Sun», Smash Mouth est retourné en studio pour enregistrer la suite de Fush You Mang de 1997 dans leur nouveau domicile sur le label majeur Interscope. Au sein du groupe, les tensions étaient vives alors que la peur d’être une merveille à succès planait au-dessus d’eux. «Walkin ‘On The Sun» avait été un succès diviseur, attirant en masse de nouveaux fans intrigués par son son bizarre de couverture de plage axé sur Farfisa. En même temps, cependant, cela a aliéné de nombreux fans de longue date du groupe, qui s’identifiaient aux chansons ska-punk plus dures qui composaient la majeure partie de l’album. Mais au moment où le suivi de Fush You Mang, Astro Lounge, est sorti sur les tablettes, Smash Mouth aurait pleinement adopté un son plus pop, incarné par leur single “All Star”.

“Smash Mouth était en quelque sorte entre la pop et le punk”

Smash Mouth a enrôlé le producteur Eric Valentine (Good Charlotte, Reines de l’âge de pierre, Third Eye Blind) pour produire les morceaux de ce qui allait devenir leur deuxième album, Astro Lounge. Pour les sessions, le groupe a converti une vieille maison en studio d’enregistrement à Los Gatos, au sud de la ville natale du groupe de San Jose.

Au début, une décision a été prise d’éviter leurs penchants punk antérieurs pour se concentrer sur un son pop plus viable commercialement, ce qui a conduit le batteur Kevin Coleman à se séparer du groupe après les sessions d’enregistrement. Après avoir écrit «Walkin ‘On The Sun» avant même de rejoindre le groupe, le guitariste de Smash Mouth Greg Camp a été promu auteur-compositeur en chef.

Valentine et Camp ont travaillé ensemble pour créer une vision pour Astro Lounge avec une contribution d’Interscope. Camp a apporté une esthétique nostalgique des surf-lounge des années 60 à la musique tandis que Valentine a apporté le pragmatisme de l’expérience de l’industrie. À la fin des sessions, le groupe avait 13 chansons d’or potentiel pop-rock.

Continuez à percer

Croyant que l’album était dans la boîte, Robert Hayes, le manager du groupe, l’a livré à Interscope. Malgré l’accent mis par Smash Mouth sur l’écriture de chansons plus pop, Jimmy Iovine et Tom Whalley, qui travaillaient alors dans l’équipe A&R du label, ont estimé que la collection manquait d’un single fort. Ils ont ordonné à Hayes et au groupe de continuer à forer jusqu’à ce qu’ils atteignent le pétrole commercial.

Après des mois de va-et-vient, chaque partie exprimant sa frustration, Hayes a assis Camp avec un exemplaire du magazine Billboard. Ensemble, ils ont parcouru le Top 50 et disséqué les chansons jusqu’à leurs parties à succès. Camp a ensuite été chargé d’écrire des chansons comprenant tous ces éléments. Quelques jours plus tard, le guitariste est revenu avec les tubes à venir «Then the Morning Comes» et «All Star».

«Je me suis mis à écrire un hymne pour eux»

“Smash Mouth était en quelque sorte entre la pop et le punk à cette époque”, a déclaré Camp à Rolling Stone dans une récente interview.

«C’étaient des enfants qui ne portaient pas vraiment d’uniforme d’une certaine manière. Ce n’étaient pas des mods, ce n’étaient pas des punks, ce n’étaient pas des jocks, ce n’étaient pas des sports-os. C’étaient juste ces enfants qui aimaient la musique, disant qu’ils étaient très prisés. J’ai en quelque sorte décidé verbalement d’écrire un hymne pour eux. C’est comme ça que ça a commencé.

Valentine avait fait venir le batteur Michael Urbano, qui a joué la chanson deux fois avant de la clouer; il a rapidement oublié la session jusqu’à entendre un jour «All Star» à la radio. “Je ne l’avais entendu que trois fois, puis je l’ai entendu trois millions de fois en deux semaines”, a déclaré Urbano dans la même interview.

«All Star» est sorti pour la première fois en single le 4 mai 1999, suivi par Astro Lounge le 8 juin. En août, le single a atteint la quatrième place du Billboard Hot 100. Après la sortie de l’album, le groupe s’est mis sur une tournée incessante de deux ans.

“Vous ne pouviez pas allumer la télévision sans entendre” All Star “”

Pendant ce temps, «All Star» a saturé les ondes. «Une des choses avec ‘All Star’, c’était très licenciable, j’ai autorisé la merde de cette chanson», se souvient Hayes. «Vous ne pouviez pas entrer dans une épicerie ou allumer la télévision sans entendre« All Star ».»

Même à ce jour, les demandes de licence pour la chanson reviennent encore plusieurs fois par semaine, a expliqué Camp à The Ringer dans une récente interview. «Je veux dire, même ce matin, notre maison d’édition m’a demandé si c’était OK de l’utiliser dans deux choses différentes. La plupart des demandes sont approuvées, à moins qu’ils ne souhaitent modifier les paroles, par exemple: “Hé maintenant, tu es un hamburger.” ”

La chanson figurait également en bonne place dans les films Mystery Men (1999), Inspector Gadget (1999) Digimon: The Movie (2000) et Rat Race (2001). Il a reçu une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance pop aux prix de 1999, mais a finalement perdu contre Santana.

Hollywood est venu appeler

Puis, en 2001, la réalisatrice Vicki Jenson était à la tête d’un film d’animation familial pour DreamWorks sur un ogre vert curmudgeon appelé Shrek. Jenson cherchait quelque chose de différent pour le film, surtout en ce qui concerne le bande sonore. Quand ils ont d’abord approché Smash Mouth pour demander s’ils pouvaient utiliser «All Star», le groupe a refusé la demande. Après une projection privée du film, cependant, le groupe a reconnu son succès.

Shrek a continué à gagner plus d’un demi-milliard de dollars au box-office américain et, pour toute une génération d’enfants, «All Star» est devenu un hymne réconfortant de courage et d’acceptation de soi. Pour Smash Mouth, c’était l’apogée du succès commercial – avec tout le butin qu’ils pouvaient imaginer.

Si cela ne suffisait pas à la fin d’un conte de fées, à la fin des années 2000, la chanson a trouvé une vie après la mort ironique mémorisée, parodiée et écrasée en centaines, voire en milliers de vidéos sur YouTube. Plus de deux décennies après sa sortie, «All Star» brille toujours comme l’or.

Écoutez le meilleur de Smash Mouth sur Apple Music et Spotify.