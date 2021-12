All Star Musicals : Fern Britton en larmes après un message d’Amanda Seyfried

Fern était en larmes après avoir reçu le message surprise (Photo: ITV)

Fern Britton a reçu un message vidéo surprise d’Amanda Seyfried sur All Star Musicals At Christmas de ce soir.

L’ancien présentateur de This Morning se préparait à interpréter Super Trouper de Mamma Mia ! lorsque la star de la scène et mentor Samantha Barks a révélé qu’elle avait une vidéo spéciale de l’actrice.

Bien sûr, Amanda a joué le rôle de Sophie Sheridan dans le film à succès de 2008, avec Meryl Streep jouant sa mère Donna.

« Salut Fern, je voulais juste dire, casser une jambe avec Super Trouper », lui a dit Amanda. « Je pense que le secret de Super Trouper est de s’amuser. Nous vous encourageons ! »

Fern a été submergée par le message et a dit à la caméra: « Oh mon Dieu. Cela a commencé à me rendre très émotif, et cela m’a donné envie de pleurer. Elle a ensuite vu plus tard s’essuyer les yeux.

À l’entraînement, il est apparu que Fern était nerveuse à l’idée de chanter devant une foule, mais finalement sa confiance en elle a grandi et elle l’a brisée dans la nuit.

La star hollywoodienne Amanda a donné quelques conseils à Fern (Photo: ITV)

Les téléspectateurs vivaient pour la performance de Fern et se sont précipités pour la féliciter sur les réseaux sociaux.

« Merveilleuse performance, Super Trouper », a écrit l’un d’eux. « Vous dégagez un tel plaisir dans tout ce que vous faites. Vraiment inspirant, Fern !’

Faisant écho à un sentiment similaire, un autre a écrit: « Je suis impressionné par @Fern_Britton, cela semblait être le plus nerveux et le plus gêné, mais elle l’a fait et elle lui a tout donné pour que cela fonctionne. »

Malheureusement, la performance de Fern n’a pas suffi à la voir sacrée championne.

Au lieu de cela, les téléspectateurs ont élu Catherine gagnante pour son interprétation de Souvenirs de chats.

« Merci beaucoup, cela signifie tout le monde », s’est-elle enthousiasmée après avoir entendu la nouvelle. « C’est pour tout le monde parce que tout le monde a travaillé si dur. »

Toutes les comédies musicales étoiles à Noël est disponible en streaming sur ITV Hub.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();