La romancière LB Alexander est ravie de la sortie de son troisième livre Working Man. Disponible dès maintenant sur Amazon.com Photo : Ian Foxx

*LB Alexander est entré dans le monde littéraire avec un boom, un bang, une explosion et un grésillement !

Tout juste sorti des presses, son troisième roman d’amour « Working Man » est déjà un best-seller.

Sa description est bien notée dans son sous-titre : A Modern Day, Gender-Swapped Pretty Woman Romance. Gibson Public Relations a organisé un cocktail pour Mme Alexander chez Sarah’s Lingerie à Studio City, en Californie, au début du mois.

L’acteur Robert Ri’Chard (Cousin Skeeter) félicite l’auteur LB Alexander pour son nouveau livre Working Man. Photo: Ian Foxx 2021

L’actrice Renee Lawless adore Working Man de LB Alexander. Photo: Ian Foxx 2021

Parmi les participants figuraient LB Alexander, Renee Lawless (The Have and Have Nots), Robert Ri’Chard (The Rich & The Ruthless, Cousin Skeeter) et Jan Perry (Directeur exécutif par intérim de Shelter Partnership). Les autres livres de LB Alexander sont Swan Lake et Swan Peak. Ils forment un trio parfait de plaisir de lecture succulent.

LB Alexander réside dans le sud de la Californie où elle aime explorer pleinement sa passion pour l’écriture d’histoires d’amour intenses et provocantes. Son succès précoce est une indication qu’elle a vraiment trouvé sa niche et le reste est son histoire.

Pour en savoir plus sur LB Alexander, rendez-vous sur : www.lbalexander.com. Tous les livres sont disponibles sur Amazon.com

Pour des interviews ou d’autres réservations de presse, contactez: [email protected]

L’auteur LB Alexander est félicitée par ses parents Gail Gibson et Lanz Alexander. Studio City, Californie 2021 Photo : Ian Foxx