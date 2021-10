All Time Low répond aux allégations d’inconduite sexuelle contre le guitariste Jack Barakat

All Time Low a répondu aux allégations d’inconduite sexuelle portées contre le groupe de rock. Ce mois-ci, plusieurs femmes se sont manifestées, alléguant que le guitariste Jack Barakat les avait agressées sexuellement alors qu’elles étaient mineures. Dans une déclaration signée par les quatre membres du groupe, le groupe a qualifié les allégations de « absolument et sans équivoque fausses », ajoutant qu’elles « représentent collectivement la vérité ».

Partagé avec leurs followers lundi, le groupe a expliqué qu’ils avaient initialement « choisi de ne pas répondre » aux premières accusations « en raison des incohérences flagrantes dans l’histoire et de l’apparente réticence à nous citer par notre nom ». Ils ont déclaré qu’ils « estimaient qu’une réponse aurait élevé et intensifié un mensonge pur et simple et, ce faisant, aurait privé les victimes réelles d’abus de leur voix collective très réelle et très importante ». Le groupe a déclaré qu’il « croyait aux victimes. Nous soutenons les victimes. Nous avons toujours voulu cultiver et entretenir une culture autour de nos spectacles et de notre groupe qui soit accueillante, saine et sûre », et « avec cela à l’esprit que nous devons déclarer avec certitude absolue, que ce qui est dit à notre sujet est complètement et totalement faux. » Le groupe a ajouté qu’ils « ne peuvent pas et ne vont pas alimenter ou amplifier des mensonges qui ne font qu’obscurcir et déformer les histoires vraies de ceux qui ont besoin d’être entendus et représentés ».

Une déclaration de nous quatre. pic.twitter.com/tazxZAKOkr – All Time Low (@AllTimeLow) 25 octobre 2021

La déclaration du groupe est intervenue des semaines après les premières allégations d’agression sexuelle. Plus tôt ce mois-ci, une femme a allégué dans une vidéo TikTok qu’un « célèbre groupe pop-punk » avait « laissé [her] dans leur bus de tournée quand [she] avait 13 ans. » Elle a ajouté dans la section commentaires que le groupe « a essayé de prendre mon soutien-gorge pour leur collection désagréable [and] m’a offert des bières. » Après que les utilisateurs des médias sociaux eurent connecté les détails de son histoire à All Time Low, une deuxième femme s’est manifestée lundi sous couvert d’anonymat, accusant Barakat d’agression sexuelle alors qu’elle était mineure. La femme a affirmé que les abus avaient commencé en 2011 alors qu’elle avait 15 ans et a continué tout au long de la tournée du groupe en 2011. La femme a également allégué qu’un autre membre du groupe en 2016 l’avait vue agressée sexuellement par Barakat.

Dans sa déclaration, All Time Low a déclaré qu’ils « enquêtaient davantage sur la source de ces fausses accusations » et qu’ils « recherchaient un recours juridique ». Dans un message aux fans, le groupe a ajouté qu’ils « ne peuvent pas exagérer à quel point nous respectons et chérissons le caractère sacré de cette base de fans et les liens que nous avons tissés avec vous au fil des ans », ajoutant qu' »avec chaque année qui passe, chaque montrer que nous jouons, chaque individu que nous rencontrons en cours de route, nous sommes très reconnaissants pour la croissance qui découle de cette connexion. »

Partageant qu’ils « n’ont jamais cherché la positivité et le bien-être pour ceux qui ont déjà croisé notre chemin », All Time Low a conclu sa déclaration en promettant qu’ils « continueront à écouter et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nourrir et soutenir une vie saine et un environnement sûr autour d’All Time Low. » Le groupe a déclaré « qu’il est difficile et décourageant d’avoir à faire cette déclaration sachant que les allégations contre notre camp sont totalement infondées et fausses, mais à ce stade, il est du [utmost] Il est important pour nous que vous sachiez que nous vous entendons, que nous soyons aux côtés des victimes et que nous défendions collectivement la vérité.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.