Allahabad HC demande au Centre d’examiner les directives de la Cour suprême pour la mise en œuvre du Code civil uniforme

La Haute Cour d’Allahabad a demandé au Centre d’examiner les directives de la Cour suprême pour la mise en œuvre d’un code civil uniforme dans tout le pays.

La Haute Cour d’Allahabad a demandé au Centre d’examiner les directives de la Cour suprême pour la mise en œuvre d’un code civil uniforme dans tout le pays. En réponse à pas moins de 17 requêtes liées aux mariages interreligieux, le tribunal avait demandé vendredi au gouvernement central d’envisager la mise en place d’un panel pour mettre en œuvre le mandat de l’article 44, qui dit que « l’État s’efforcera d’assurer aux citoyens un UCC sur tout le territoire de l’Inde ».

Le tribunal a ordonné à l’officier d’état civil ou à l’officier des districts des requérants d’enregistrer immédiatement le mariage des requérants sans insister ni attendre l’approbation de l’autorité de district compétente en ce qui concerne la conversion de foi.

« L’UCC est nécessaire et obligatoire aujourd’hui. Cela ne peut pas être rendu «purement volontaire», comme l’a observé BR Ambedkar il y a 75 ans, compte tenu de l’appréhension et de la peur exprimées par les membres de la communauté minoritaire », a déclaré le tribunal.

Le juge Suneet Kumar a déclaré qu’il était urgent que le Parlement élabore un « code de la famille unique » pour protéger les couples interreligieux d’être « traqués comme des criminels ».

« Le stade est atteint où le Parlement devrait intervenir et examiner si le pays exige la multiplicité des lois sur le mariage et l’enregistrement ou si les parties à un mariage devraient être placées sous l’égide du code de la famille unique », a observé le tribunal.

L’avocat permanent comparaissant pour le gouvernement de l’Uttar Pradesh a souligné que le mariage des requérants ne pouvait être enregistré sans une enquête de l’autorité du district car ils n’avaient pas obtenu l’approbation obligatoire du magistrat du district avant de se convertir à la foi de leur partenaire dans le but de mariage. L’avocat des requérants a cependant affirmé que les citoyens ont le droit de choisir leur partenaire et leur foi ; et la conversion a eu lieu par libre arbitre.

La magistrature a ensuite observé que « Le mariage n’est qu’une association de deux personnes reconnue par la loi. Le mariage n’a rien de « particulier » à le soumettre à des lois différentes selon les communautés, érigeant ainsi des barrières au libre brassage des citoyens. Les pétitionnaires ici ne peuvent pas être traqués comme des criminels.

Le tribunal a ensuite ordonné à l’officier d’état civil ou à l’officier des districts des requérants d’enregistrer immédiatement le mariage des requérants sans insister ni attendre l’approbation de l’autorité de district compétente en ce qui concerne la conversion de la foi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.